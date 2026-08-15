Wanda Nara volvió a marcar tendencia al combinar un conjunto deportivo en tono blanco con una camiseta gris ajustada con la inscripción “GODDESS”, elevando el estilismo con dos accesorios de lujo clave en tono rojo brillante: un mini bolso acolchado Chanel con correa de cadena y unos stilettos de charol en punta.

El look estilo sporty chic de Wanda Nara (Foto: Instagram).

EL LOOK SPORTY CHIC DE WANDA NARA AL DETALLE

Wanda Nara es experta en dominar el arte del mix & match, fusionando prendas urbanas y deportivas con piezas de alta costura. En esta oportunidad, la empresaria deslumbró con una propuesta atrevida que combina comodidad y sofisticación:

Base deportiva: Un conjunto de campera y pantalón oversize estilo parachute en color blanco roto, combinado con una remera corta al cuerpo en tono gris melange con la leyenda “GODDESS” en letras rojas.

El mini bolso de lujo: El gran protagonista del outfit es un mini bolso Chanel de piel acolchada (matelassé) en color rojo pasión, con el clásico logo de la doble C en dorado y una fina correa de cadena entrelazada con cuero.

El look estilo sporty chic de Wanda Nara (Foto: Instagram).

Calzado a juego: Para romper la estética informal del buzo deportivo, Wanda optó por unos zapatos de taco alto en charol rojo con terminación en punta en el mismo tono exacto del bolso, logrando una armonía visual de alto impacto.

Accesorios: Completó el estilismo con aros en forma de argolla dorados de gran tamaño, pulseras metálicas y un peinado suelto de ondas naturales.

El look estilo sporty chic de Wanda Nara (Foto: Instagram).

¿CUÁNTO CUESTA EL BOLSO CHANEL DE WANDA NARA?

El accesorio estrella que se robó todas las miradas es una codiciada pieza de coleccionista de la casa francesa:

Precio oficial en boutique: El modelo estilo Mini Top Handle de Chanel tiene un precio de venta al público que ronda entre los USD $4.400 y USD $5.000 (entre €4.200 y €4.800 aprox.), dependiendo del tamaño exacto y la temporada.

Mini Flap Bag with-Top Handle (Foto: Chanel.com)

Valor en mercado de reventa: En plataformas de lujo especializadas (como Farfetch, Rebag o Fashionphile), las versiones exclusivas en tonos muy demandados como el rojo brillante se cotizan entre USD 6.000 y USD 7.000.

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