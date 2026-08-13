En Puro Show revelaron que Tini Stoessel ya definió quién será el encargado de crear su vestido de novia para el casamiento con Rodrigo de Paul: el elegido es Ludovic de Saint-Sernin, un diseñador francés nacido en Bruselas que se destacó en la reconocida casa Balmain y que actualmente triunfa con su propia marca en Europa.

La artista viajó a París para probarse el vestido, que según informó Pochi, ya está muy avanzado en su confección. Aunque Tini pensó que iba a encontrar un diseño en proceso, se sorprendió al ver que la prenda estaba casi lista.

Saint-Sernin es conocido por vestir a celebridades como las Kardashian y Georgina Rodríguez, a quien le diseñó el look para la Met Gala, y es considerado una figura de peso en la moda internacional.

Ludovic de Saint Sernin, el diseñador elegido por Tini Stoessel para su vestido de novia con Rodrigo de Paul (Foto: Instagram).

El estilo de Ludovic de Saint-Sernin se caracteriza por su impronta romántica y creativa, algo que encajó con la búsqueda de Tini para este evento tan especial.

Aunque sorprendió que la cantante no optara por un diseñador argentino, se supo que Verónica de la Canal también está involucrada en la boda: si bien no hará el vestido principal, sí trabaja en otras piezas especiales para la artista.

QUÉ DIJO VERÓNICA DE LA CANAL SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA BODA DE TINI Y DE PAUL CON UNOS DISEÑOS

Verónica de la Canal contó en diálogo con el programa de Puro Show que le hubiese encantado ser la elegida para el vestido de novia de Tini Stoessel y reveló cómo lo hubiera imaginado: “Le hubiese hecho algo que marque la silueta, un corset, tal vez interno o a la vista, y una línea que llegue hasta la primera cadera, con un toque sensual pero también romántico. Ella es muy romántica, sobre todo para una ocasión así”.

Verónica de la Canal habló de su participación en la boda de Tini y de Paul con unos diseños (Foto: captura de eltrece).

Sobre el color, la diseñadora opinó: “Prefiero más un off-white, un blanco roto, la gama de los nude. Yo hubiese ido por ahí, y creo que Tini también va a elegir un blanco roto, por lo que conozco de su estilo y del diseñador”.

En cuanto a Rodrigo de Paul, se espera que también sorprenda con su look, aunque todo indica que apostará por la elegancia tradicional para una ocasión que promete ser el casamiento del año.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.