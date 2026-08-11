Pampita, Flor de la V, Guillermina Valdés, Juliana Awada, Dolores Trull, Chloé Bello y Natalia Graziano, entre otras reconocidas figuras, participaron de una exclusiva cena solidaria a beneficio de Fundación Huésped. El encuentro se realizó en Casa Palanti y reunió a referentes del mundo empresarial, cultural, social y del espectáculo con un objetivo en común: acompañar y fortalecer la tarea que la organización desarrolla desde hace más de 35 años en Argentina.

Durante la velada, los invitados disfrutaron de un menú exclusivo de varios pasos diseñado por el chef Juan Ventureyra, acompañado por una propuesta artística especialmente preparada para la ocasión.

La noche contó con distintas presentaciones que aportaron entretenimiento y emoción al encuentro. El cronograma incluyó un show musical dirigido y protagonizado por Fer Dente, una experiencia de misterio y mentalismo a cargo de Agustín Canolik, una presentación del trío vocal Vocat y un cierre especial con DJ en vivo.

Los looks en la cena de Fundación Huésped

Guillermina Valdés

Flor de la Ve





Carolina "Pampita" Ardohain





Natalia Graciano





Fernando Dente





Leandro Cahn y Fernando Dente





Chloé Bello





Carolina "Pampita" Ardohain





Juliana Awada y Wally Diamante





Dolores Trull, Pamela Saguier Marcuzzi, Andrea Tucu martinez, Gloria Smith Estrada y Sandra Hillar en la cena solidaria de Fundación Huésped

Una noche solidaria a beneficio de Fundación Huésped

La totalidad de los fondos recaudados durante la cena será destinada a Fundación Huésped y permitirá sostener los distintos servicios gratuitos que la organización brinda a miles de personas en Argentina.

Entre las prestaciones se encuentran la asistencia psicológica, asistencia legal, consejería en salud sexual y el testeo de VIH y sífilis, servicios que alcanzan a más de 42.000 personas por año.

Con más de tres décadas de trayectoria, Fundación Huésped trabaja en prevención, investigación, educación, incidencia en políticas públicas y acceso a la salud. La organización sostiene gran parte de sus actividades gratuitas gracias al acompañamiento de su comunidad y a iniciativas solidarias como esta cena.

Quienes quieran colaborar con la institución también pueden hacerlo a través de su programa de donación mensual, una de las herramientas que permiten continuar ampliando el alcance de sus programas y servicios.