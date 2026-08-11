Tras dos meses en Miami, Lola Latorre emprendió el regreso a la Argentina, pero antes de subirse al avión atravesó una serie de contratiempos que retrasaron su vuelta al país.

La hija de Yanina y Diego Latorre había viajado a Florida por compromisos laborales vinculados a la cobertura del Mundial 2026 para DGO Stream, y aprovechó la estadía para pasar tiempo junto a su novio, Felipe Ossana, con quien mantiene una relación a distancia entre ambos países.

EL VIAJE COMPLICADO DE LOLA LATORRE DE VUELTA A BUENOS AIRES

A través de un video que compartió en TikTok, la modelo relató con humor y algo de resignación la accidentada noche que le tocó vivir en el aeropuerto. Contó que su vuelo, previsto para las 8 de la noche, se vio interrumpido por un desperfecto técnico en el avión, lo que obligó a todos los pasajeros a bajar cuando ya estaban acomodados en sus asientos para luego reubicarlos en otra aeronave.

Lola Latorre compartió en su cuenta de TikTok detalles de un accidentado regreso a Buenos Aires tras pasar dos meses en Miami Crédito TikTok

El cambio de avión tampoco resolvió el problema: cuando el grupo se disponía a abordar nuevamente, una tormenta eléctrica demoró el embarque y provocó que ingresara agua al pasillo de la nueva aeronave. Entre risas y cansancio, Lola resumió la situación asegurando: “es como que Miami no quiere que yo me retire de acá”.

POR QUÉ LOLA LATORRE QUERÍA VOLVER A LA ARGENTINA

Pasadas las 10 de la noche, la influencer todavía esperaba poder despegar rumbo a Buenos Aires. Más allá del estrés del percance y de la nueva despedida de su novio —a quien volverá a ver en tres semanas—, se mostró entusiasmada por el regreso: tenía ganas de retomar sus compromisos laborales y de reencontrarse con sus amigas después de la extensa estadía en el exterior.

Lola Latorre habló de su regreso a la Argentina tras dos meses en Miami. Fuente: TikTok @Lolita

Además, la joven confesó que había alguien más a quien extrañaba especialmente tras dos meses lejos de casa: sus mascotas. Aseguró que moría de ganas de volver a verlas y remarcó cuánto las quiere, como el cierre más emotivo de un regreso que terminó siendo mucho más largo y complicado de lo que había imaginado.