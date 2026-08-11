El descargo de Facundo Moyano tras una semana de hermetismo por el escándalo que atravesó con Candela Arizaga, quien había escapado corriendo de su departamento en lencería en medio de una crisis de consumo de narcóticos, terminó en una fuerte discusión con Mario Massaccesi.

“¡Te estoy diciendo que Candela dijo que no consumimos juntos! La versión de Candela es lo que pasó”, fue el primer choque.

Luego, cuando Massaccesi comentó que “ella estaba peor que vos” al momento en que se los ve corriendo por la calle, Moyano explotó al punto de proponer editar la nota para que no salga al aire el desacuerdo: “Yo no estaba mal. Estaba bien”.

La entrevista completa de Facundo Moyano con Mario Massaccesi en TN

Acto seguido, Facundo reveló que Candela ejerció violencia contra él: “Eso está comprobado por la médica legista. Hay una herida de mordida y un montón de cosas que están aportadas a la causa. Tengo contenido audiovisual que lo demuestra”.

No me hice el narcotest “porque me lo recomendaron los abogados. No era compulsivo y eso no implica nada”.

Así encontraron a Facundo Moyano tras el escándalo con la joven de 23 años (Foto: captura de eltrece).

“Ante la sociedad no tengo la obligación de hacerme el test. Sí el reconocimiento médico, que lo hice. Una cosa es que me acuden de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, y otra es que me acusen de consumo problemático. Si tuviera un problema no me vuelve culpable”.

Al mismo tiempo, Moyano aseguró que sabía que Arizaga consumía pero enfatizó: “Creo que no es adicta”.

Candela Arizaga. (Foto: Movilpress)

Hasta que se sacó con Massaccesi: “Lo que vos suponés son todas presunciones. (...) Que vos no puedas creer (lo que pasó) no significa que pongas en duda las declaraciones de mi novia ni mis declaraciones”.

“Estoy enojado porque me trataron de narco, corrupto, de abusador, violento, cuando mi novio corrió peligro de vida. Por lo menos es incómodo. Si estuviera tranquilo en la entrevista perdería credibilidad. (...) Candela no puede pasar de víctima a gato”, continuó.

Y cuestionó que le hayan tomado testimonio a Diego Storto, el primer asesor legal de Candela y el propio: “¡¿Cómo van a escuchar a un abogado que no es patrocinante cuando la causa está formalizada?! La responsabilidad y la culpa la tienen ustedes, Mario. Mi hermano no podía hablar porque es funcionario público. Son muy irrespetuosos de la privacidad y muy culpables de darle lugar a un abogado que no está acreditado”.

Al final, Facundo fue al hueso contra Mario: “Tengo bronca porque hubo un tratamiento demasiado tendencioso, por no decir malicioso, de muchos medios y periodistas”.

Qué dijo Facundo Moyano de Candela Arizaga

Para Moyano su pareja tiene “un problema de salud evidente”, que derivó en una “situación extrema” en la que sintió en varias oportunidades “que corría peligro la vida de ella”.

Ahí Facundo afirmó que “Me gustaría decirle lo que yo vi, lo que a ella le pasó porque estoy seguro de que no tiene dimensión de lo que pasó. No sólo tuvo un brote psicótico sino que antes para mí tuvo un paro cardíaco. Tuve que hacerle RCP para reanimarla”.

Sin embargo, luego se limitó a insistiro en que Candela ya declaró lo que ocurrió ante la Justicia, sin aportar detalles de la previa a la crisis: “Estoy seguro de que dice la verdad. No puedo contradecir lo que dice ella”.