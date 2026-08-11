Sabrina Rojas confirmó el final de su romance con José Chatruc en una entrevista con Puro Show, donde aclaró que prefiere no definir lo ocurrido como una “separación” debido al poco tiempo que estuvieron juntos y aseguró que terminaron en muy buenos términos.

“Para mí la palabra separación es una vez que uno tiene mínimo un año de vínculo. Nosotros no llegamos a eso. Dejamos de ser novios”, explicó Sabrina Rojas cuando le preguntaron por el final de la relación.

La actriz fue consultada sobre qué había sucedido entre ellos y evitó señalar un hecho puntual como desencadenante de la ruptura. Según contó, la relación simplemente comenzó a atravesar algunas dificultades que los llevaron a conversar y tomar una decisión: “No pasó nada, no es que no pasó nada más allá de que lo quiera contar o no. No es algo puntual, es como difícil”.

José Chatruc y Sabrina Rojas se separaron (Foto: captura de eltrece).

En ese sentido, Sabrina Rojas remarcó que se trata de una situación que ambos pudieron hablar puertas adentro y que no considera necesario que otras personas conozcan todos los detalles de la relación.

EL FIN DE LA RELACIÓN DE SABRINA ROJAS Y JOSÉ CHATRUC: DE COMÚN ACUERDO

Uno de los puntos que Sabrina Rojas quiso dejar en claro en diálogo con el programa de eltrece es que la ruptura con José Chatruc, con quien estuvo cinco meses, no se produjo a partir de una decisión unilateral: “Fue de común acuerdo”, afirmó, y destacó que terminaron “recontra, recontra bien”.

Para Rojas, el final de un vínculo puede ser consecuencia de varias conversaciones y conclusiones compartidas, más que de una decisión tomada de un día para el otro: “Son cosas y charlas que uno llega a conclusiones. Fueron cinco meses intensos de alguna forma y en cinco meses no llegás a conocer una persona del todo”, expresó la actriz.

Además, explicó que durante esos cinco meses existieron distintos factores que podían dificultar el vínculo. “Somos dos personas con mucho trabajo, con niños, con distancia, con cosas que a veces mantenerlo es un tema”, detalló y luego de ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación, Sabrina fue contundente: “No creo para nada que volvamos, pero tampoco es definitivo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.