Sabrina Rojas sorprendió con un filoso comentario al referirse al estreno de la serie de Moria Casán, que tiene a Griselda Siciliani como protagonista. Aunque contó que recibió una invitación para asistir al evento, dejó en claro que no piensa ir y explicó el verdadero motivo con una frase que no pasó inadvertida.
Todo comenzó en Sálvese Quien Pueda, cuando en medio de un debate sobre la presentación de la ficción le recordaron que también había sido convocada para el estreno: “Me invitaron también”, confirmó Sabrina.
Sin embargo, enseguida dejó en claro que rechazará la invitación. “No voy a ir. La voy a ver después, tranquila, en mi casa. No voy a ir al estreno, claramente. No me interesa lo más mínimo”, disparó, tajante.
Fue entonces cuando sus compañeros le hicieron notar quiénes estarán presentes en la avant premiere de la producción. Al escuchar la mención de la protagonista, Sabrina lanzó una frase que dejó al descubierto que no tiene intenciones de compartir el mismo espacio con Griselda Siciliani: “Claro, imagínense. No quiero cruzarme a esa mujer“, sentenció, sin vueltas.
Las palabras de la conductora reavivaron las versiones sobre la tensa relación que mantiene con Siciliani, luego de la polémica que se desató meses atrás cuando trascendió el vínculo de la actriz con Luciano Castro, expareja y padre de los hijos de Sabrina.
¡Tremendo!
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SABRINA ROJAS DESTROZÓ A FLOR VIGNA POR VENTILAR LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO CON GRISELDA SICILIANI
Las fuertes declaraciones de Flor Vigna sobre la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani siguen generando repercusiones. Esta vez fue Sabrina Rojas quien dio su punto de vista y analizó el momento elegido por la cantante para volver a contar detalles de una historia que parecía haber quedado atrás.
En Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce en reemplazo de Yanina Latorre, Sabrina fue consultada sobre los dichos de Vigna y respondió con total sinceridad: “A mí me parece que si es su historia y tiene ganas de contar su historia, no está mal. Si le pintó hablar y quiere hablar de su historia, ¿por qué tiene que callar? ¿Por qué tiene que cuidar?”, expresó.
No obstante, Sabrina señaló una actitud que, según ella, se repite cada vez que Vigna vuelve a referirse a su vida privada: “Lo que sí me parece siempre raro de ella es que es previo a algo, a un estreno”, lanzó con picardía, deslizando que las declaraciones suelen coincidir con el lanzamiento de algún proyecto profesional.
Y fue por más al recordar lo que sucede después de esas entrevistas: “Después tal vez va a SQP, a LAM o qué sé yo, y se pone nerviosa, quiere llorar, se arrepiente de todo lo que dijo”, disparó. Y cerró, picante: “Esa es la contradicción que tuvo toda la vida Flor”.