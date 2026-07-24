El 23 de julio, Sabrina Rojas les rompió el corazón a más de un fan de Luciano Castro al revelar que él no era quien cantaba “Bella”, el tema que interpretó cuando dio sus primeros pasos artísticos de la mano de Cris Morena en Jugate conmigo.

Todo ocurrió cuando Cora Debarbieri detalló en SQP parte de la lista de figuras que serían parte de Es mi sueño, el programa de canto que conducirá Guido Kaczka por eltrece. Entre los nombres apareció Emilia Attias, otra artista que comenzó su carrera junto a Cris Morena.

“Esta participante puede sorprender, pero tiene una base musical: Emilia Attías. Estuvo en Casi Ángeles“, comentó Cora.

Cris Morena y Luciano Castro en Jugate conmigo (foto Web)

La revelación de Sabrina Rojas sobre Cris Morena y Luciano Castro: “Les inventa la voz a todos”

Fue entonces cuando Sabrina, que está al frente de la conducción de SQP durante las vacaciones de Yanina Latorre, lanzó una frase que sorprendió a todos: “Igual sabemos que Cris Morena les inventa la voz a todos”.

En shock, Ximena Capristo reaccionó: “¿Vos decís que les inventa? ¿No cantan en vivo?”.

Sin dudarlo, Rojas respondió: “¿No se acuerdan de Luciano Castro en Jugate conmigo? El de ‘Bella, bella, bella’ no era él. Esto fue de público conocimiento".

Sorprendida por la revelación, Pía Shaw preguntó: “¿Pero era Luciano el que cantaba?”.

“El ‘Bella, bella, bella’ no era Luciano. Como el verdadero cantante nunca fue reconocido, tiempo después salió a decir que era él quien cantaba”, relató Sabrina.

La revelación de Sabrina Rojas sobre Cris Morena y Luciano Castro que impactó a todos

Luego sumó un comentario con una cuota de ironía sobre su expareja: “Los siguientes temas sí los cantó Luciano con su voz. Y se notó la diferencia”.

“Me acabás de romper el corazón”, reaccionó Pía Shaw.

Para cerrar, Sabrina redobló la apuesta con una frase que volvió a generar repercusión: “Pero es verdad que Cris Morena toquetea y hace que todos, más o menos, canten bien”.