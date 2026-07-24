Lee tu horóscopo diario del 23 de julio de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Escorpio intensifica tus deseos y te invita a profundizar en el amor. Evitar reacciones impulsivas te ayudará a construir una conexión más sincera, apasionada, estable y real.

Tauro : La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, activa la pasión y los temas de pareja. Escuchar al otro y expresar tus deseos con honestidad permitirá fortalecer un vínculo importante y sincero.

Géminis : La Luna en Escorpio te invita a mirar más allá de las palabras y conectar con emociones profundas. Una conversación sincera puede transformar la dinámica de una relación muy especial.

Cáncer : La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad, magnetismo y deseo de amar intensamente. Es un gran momento para abrir el corazón, renovar la pasión y disfrutar de una conexión sincera.

Leo : La Luna en Escorpio despierta emociones profundas que pueden desafiar tu necesidad de control. Mostrarte vulnerable y escuchar al otro fortalecerá la intimidad y la confianza en el amor.

Virgo : La Luna en Escorpio favorece conversaciones profundas y confesiones que acercan corazones. Expresar lo que sientes sin analizarlo tanto puede renovar la confianza y fortalecer un vínculo.

Libra : La Luna en Escorpio te invita a reconocer cuánto vales y qué necesitas recibir en el amor. Buscar reciprocidad te ayudará a dejar atrás inseguridades y construir vínculos más sólidos y sanos.

Escorpio : La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, intuición y deseo de vivir el amor intensamente. Es tiempo de expresar lo que sientes y transformar una relación desde la sinceridad y la pasión.

Sagitario : La Luna en Escorpio te lleva a revisar emociones que habías dejado en segundo plano. Escuchar tu intuición te permitirá cerrar una historia pendiente y abrirte a un amor más auténtico.

Capricornio : La Luna en Escorpio fortalece la complicidad y favorece proyectos compartidos en el amor. Una amistad puede profundizarse o una relación encontrar nuevos motivos para crecer unida.

Acuario : La Luna en Escorpio intensifica emociones y puede generar tensiones si intentas controlar lo que sientes. Abrirte al diálogo permitirá transformar diferencias en una conexión más profunda.