Lee tu horóscopo diario del 23 de julio de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La Luna en Escorpio intensifica tus deseos y te invita a profundizar en el amor. Evitar reacciones impulsivas te ayudará a construir una conexión más sincera, apasionada, estable y real.
Tauro: La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, activa la pasión y los temas de pareja. Escuchar al otro y expresar tus deseos con honestidad permitirá fortalecer un vínculo importante y sincero.
Géminis: La Luna en Escorpio te invita a mirar más allá de las palabras y conectar con emociones profundas. Una conversación sincera puede transformar la dinámica de una relación muy especial.
Cáncer: La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad, magnetismo y deseo de amar intensamente. Es un gran momento para abrir el corazón, renovar la pasión y disfrutar de una conexión sincera.
Leo: La Luna en Escorpio despierta emociones profundas que pueden desafiar tu necesidad de control. Mostrarte vulnerable y escuchar al otro fortalecerá la intimidad y la confianza en el amor.
Virgo: La Luna en Escorpio favorece conversaciones profundas y confesiones que acercan corazones. Expresar lo que sientes sin analizarlo tanto puede renovar la confianza y fortalecer un vínculo.
Libra: La Luna en Escorpio te invita a reconocer cuánto vales y qué necesitas recibir en el amor. Buscar reciprocidad te ayudará a dejar atrás inseguridades y construir vínculos más sólidos y sanos.
Escorpio: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, intuición y deseo de vivir el amor intensamente. Es tiempo de expresar lo que sientes y transformar una relación desde la sinceridad y la pasión.
Sagitario: La Luna en Escorpio te lleva a revisar emociones que habías dejado en segundo plano. Escuchar tu intuición te permitirá cerrar una historia pendiente y abrirte a un amor más auténtico.
Capricornio: La Luna en Escorpio fortalece la complicidad y favorece proyectos compartidos en el amor. Una amistad puede profundizarse o una relación encontrar nuevos motivos para crecer unida.
Acuario: La Luna en Escorpio intensifica emociones y puede generar tensiones si intentas controlar lo que sientes. Abrirte al diálogo permitirá transformar diferencias en una conexión más profunda.
Piscis: La Luna en Escorpio, signo afín al tuyo, potencia la intuición, la pasión y la entrega. El amor se expande cuando confías en lo que sientes y te animas a vivir una experiencia diferente.
Fuente: Jimena La Torre.