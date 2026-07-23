La despedida de Daniela “Pestañela” Celis de Gran Hermano: Generación Dorada estuvo cargada de emoción. La exparticipante regresó a la casa más famosa del país para una visita especial, pero al momento de marcharse no pudo contener las lágrimas y dejó un sentido discurso que conmovió a todos.

“Gracias, Gran Hermano, por esta oportunidad. La verdad que acá entró una niña llena de ilusiones por esa puerta para cumplir todos sus sueños y yo siento que hoy se va una mujer cumpliendo esos sueños que en un momento los vi imposibles“, expresó entre lágrimas.

Luego, la influencer destacó el enorme cambio que experimentó gracias al programa: "Esta casa me dio mi vida, me dio mis hijas. Yo siento y digo que siempre fue mi lugar seguro y ahora mi lugar seguro lo tengo afuera“, afirmó con la voz quebrada.

Foto: Captura (Telefe)

El momento más emotivo llegó cuando explicó por qué ya no podía permanecer lejos de su familia: “Me voy por el amor de mi vida, que no puedo estar un día más sin ellas. Es muy difícil para mí. La verdad que soy mamá, soy primeriza y las necesito abrazar y estar con ellas“, confesó, haciendo referencia a sus hijas que tuvo con Thiago Medina, Aimé y Laia.

Antes de cruzar la puerta, Daniela también dejó un mensaje para los actuales participantes: “Disfruten, vivan, van a querer volver siempre. Es lo más hermoso que tiene. Lo que me pasó, literalmente me cambió la vida, pero para bien. Me la dio vuelta. Estoy muy agradecida por eso“, señaló.

Y cerró con una reflexión cargada de emoción: "Esta casa siempre va a tener una huella marcada en mi corazón y en el de mis dos hijas también. Gracias a esta casa inmensa, llena de sueños e ilusiones. Nada es imposible. Siempre sueñen, crean y confíen en ustedes“.

“Bienvenidos a Gemelandia”: el cumpleaños mágico de las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis. Crédito: Instagram

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ALEJANDRA MAJLUF QUEBRÓ EN LLANTO Y PIDIÓ DISCULPAS A DOS PARTICIPANTES EN PLENA GALA DE GRAN HERMANO: “YO NO SOY MALA”

La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada estuvo marcada por un momento de máxima tensión cuando Alejandra Majluf rompió en llanto al intentar disculparse públicamente con Daniela “Pestañela” Celis y Romina Uhrig por una serie de comentarios que generaron un fuerte rechazo entre sus compañeros.

Visiblemente afectada, la participante tomó la palabra y reconoció su error: “Tal vez es el momento de pedir disculpas públicamente porque a mí nunca me pasó lo que pasó ayer. Hice un comentario muy desafortunado. Quiero pedirles disculpas a las personas a las que se los hice“, comenzó diciendo.

"Hice un comentario muy inapropiado sobre el cuerpo de una de las participantes (por Daniela), que es una bomba, pero lo hice para halagar a otra. Quise hacer algo que no está nada bien y este es un buen momento para pedir disculpas porque yo siempre digo que hay que ser impecable con las palabras“, expresó.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, el pedido de perdón no alcanzó para calmar el clima dentro de la casa: “Toda la casa se me vino encima, es muy duro. Yo me quiero ir. Este es un buen momento, aunque estoy en placa, para que la gente, si quiere, me saque“, lanzó entre lágrimas.

Además, le habló directamente a Romina, una de las participantes involucradas en el conflicto: "Disculpá, Romina. Si podés disculparme y mirarme, te pido mis sinceras disculpas. No tengo otra cosa más que hacer que pedir disculpas“, manifestó, pese a que su compañera evitó mirarla por momentos.

"Yo no soy mala, como dijiste. A mí me importa mucho lo que está pasando afuera, tengo una hija“, sostuvo. Y cerró, muy angustiada: ”No me gusta esto, no me lo merezco, yo no soy así“.