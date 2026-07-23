La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez las protagonistas fueron Juliana “Tini” Díaz y Alejandra Majluf, quienes quedaron envueltas en un fuerte enfrentamiento frente al resto de los jugadores.

Todo comenzó cuando, en medio de una discusión grupal, Juliana tomó la palabra y, visiblemente molesta, lanzó: “Si tenés algo que decir de ella, y de un montón de gente, decilo. Estás desde hoy diciendo cosas por lo bajo. Te estoy viendo, ¿te pensás que soy pelot...?“, lanzó a los gritos.

Y siguió con una durísima catarata de acusaciones: “No le decís nada a nadie. Sé de frente. Sos una caradura. Hablás mal de todo el mundo. Hoy en el baño me hablaste mal de todo el mundo y te estoy viendo acá. Sos una careta. Estás haciendo comentarios por abajo. Dale, decíselo en la cara. Falsa“.

Foto: Captura (Telefe)

Si bien Majluf intentó dar su versión de los hechos, todo terminó en una fuerte enfrentamiento con varios de los chicos: "Habló mal de un montón de gente. Habló mal de Mariela Pietro y habló mal de la Pincoya“, le reprocharon a la actriz.

¡Tremendo!

Foto: Captura (Telefe)

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UN PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO QUEDÓ FLECHADO POR UN EXJUGADOR QUE VOLVIÓ A LA CASA

La llegada de los exjugadores a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada no solo sacudió la estrategia del juego, sino que también despertó sentimientos inesperados. En las últimas horas, Sebastián Cola sorprendió al revelar que siente atracción por Juan Pablo “Devi” De Vigili, quien reingresó al reality como invitado especial.

La confesión ocurrió durante el streaming del ciclo de Telefe, donde el participante se mostró completamente descolocado por lo que está viviendo dentro de la casa: “No me quiero distraer, no me puedo distraer. ¿Por qué el amor siempre viene a cag... la vida? No, amor no, pará... Ya dije amor, no. No es amor. Me gusta, punto”.

Lejos de afirmar que se trata de un enamoramiento, Cola intentó encontrarle una explicación a lo que le está pasando: “¿Será el aislamiento? Puede ser. Hay que echarle siempre la culpa al aislamiento. Pero me gusta alguien. Siempre la gente que me gusta no gusta de mí”.

Foto: Captura (Telefe)

“Podemos llegar a ser grandes amigos, pero me tiene que dejar de gustar. Esto va a ser pasajero. Como un amor de verano. De todas las personas, creo que con la que más desarrollé, con la que más hablé y con la que más confianza tengo es con él. Es el más parecido a mí, el que mejor me cae”, siguió.

Finalmente, decidió ponerle nombre y apellido a la persona que le robó la atención dentro del reality: “Es oficial, me gusta alguien, me gusta Devi. Es tremendo. Nunca me imaginé que esto podía pasarme”, cerró, con humor.