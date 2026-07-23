La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 25 DE JULIO DEL 2026

El sábado 25 de julio, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al reconocido actor Benjamín Vicuña.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 25 de julio del 2026 (Foto: @lamesazarg).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el periodista deportivo Gustavo López, la conductora de televisión Karina Mazzocco y el productor teatral José María Muscari.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 26 DE JULIO DEL 2026

El domingo 26 de julio desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al escritor y guionista argentino Eduardo Sacheri y al actor y músico argentino Pablo Novak.

También serán de la partida de este fin de semana la actriz, influencer y humorista Sofi Morandi, la cocinera, diseñadora y comunicadora gastronómica Ximena Saenz y el actor y cantante Nico Maiques.

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