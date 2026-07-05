En medio de las repercusiones por el escándalo de los videos de los dólares y las investigaciones judiciales que involucran a Jésica Cirio, su nombre volvió a ser tema de conversación en la mesa de Mirtha Legrand, donde La Chiqui recordó el papelón que hizo la modelo delante suyo.

La conductora sorprendió al relatar una anécdota que nada tuvo que ver con la actualidad judicial de la modelo, sino con un insólito episodio ocurrido en vivo durante uno de sus almuerzos.

Mientras recordaban una visita de Cirio junto a su entonces marido, Martín Insaurralde, la diva confesó que vivió un momento único en su carrera televisiva: “En los años que hago televisión nunca me pasó”, aseguró.

MIRTHA LEGRAND RECORDÓ EL PAPELÓN DE JÉSICA CIRIO CUANDO SE LE CAYÓ UN DIENTE EN VIVO EN LA MESAZA

La revelación de Mirtha Legrand dejó a todos los invitados boquiabiertos. “Vino a un almuerzo, cuando todavía hacía los almuerzos, y estábamos comiendo. De pronto se escuchó un ruido: clic… Se le había salido un diente”, relató la conductora, generando risas y sorpresa en la mesa. Susana Roccasalvo no pudo evitar exclamar: “¡Nooo…!”, mientras Mirtha sumó: “De adelante”.

La propia Legrand admitió que dudó antes de contar la historia: “No sé si hago mal en contarlo. Me estoy ganando una enemiga, creo”, bromeó. Pero decidió seguir: “Agarró el diente, se levantó de la mesa y no sé si fue al camarín, pero volvió a los cinco minutos. Lo tenía pegado”. El público nunca notó el accidente porque Cirio logró recomponerse y continuar el programa como si nada.

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