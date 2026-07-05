Este sábado por la noche se produjo un encuentro clave en el cumpleaños de 50 años de Ángel de Brito: Moria Casán y Georgina Barbarossa se volvieron a ver las caras después de su reconciliación en la entrega de los premios Martín Fierro a la TV abierta.

Si bien hubo un segundo reencuentro vía satélite en los programas que conducen, con promesa de café incluida, esta es la segunda ocasión en la que se ven las caras y el periodista Fede Flowers mostró cómo fue la interacción de las divas en el SUM de un conocido edificio de Puerto Madero.

El posteo de Fede Flowers sobre el reencuentro entre Moria y Georgina Barbarossa (Foto: captura X.com) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“El segundo encuentro de la One y Georgina bailando música electrónica. Solo Ángel podía juntarlas de nuevo”, escribió Flowers en X.com junto a un video en el que se ve a las actrices, definitivamente reconciliadas y disfrutando juntas del festejo.

Moria también publicó una story con este reencuentro: “Pacer de verte, abrazarnos nuevamente en cumpleaños de Einyel, celebrando. De eso se trata la vida. Te abrazo, reina”, escribió La One.

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Cuando se conocieron las nominaciones a los premios Martín Fierro 2026 a lo mejor de la TV y en la terna de las conductoras coincidieron Moria Casán y Georgina Barbarossa, muchos periodistas se preguntaron qué pasaría con las actrices, distanciadas desde hacía años.

La rivalidad entre las dos actrices venía desde mediados de la década del 2000 cuando La One tuvo palabras desafortunadas sobre el fallecido marido de Barbarossa, Miguel “El Vasco” Lecuna, por las que pidió disculpas al respecto en varias ocasiones, para retomar el vínculo co Barbarossa.

Moria Casán reveló qué le dijo al oído a Georgina Barbarossa y emocionó a todos (captura de eltrece)

Georgina no solo no aceptó las disculpas, sino que trató de evitar coincidir con Moria, e inclusive rechazó una invitación a concursar en Cantando 2020 donde La One fue jurado, solo para no cruzársela. Sin embargo, Santiago del Moro logró que se reencuentren junto a Carmen Barbieri al hacerlas subir al escenario de los Martín Fierro. Eso sí, el premio se lo llevó Wanda Nara.

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