Ángel de Brito (Foto: Movilpress)
Mercedes Ninci (Foto: Movilpress)
El doctor Guillermo Capuya y su esposa Paula Herschel (Foto: Movilpress)
Bochi, Sergio Lapegüe, Moria Casán y Ángel de Brito (Foto: Movilpress)
Pochi de Gossipeame (Foto: Movilpress)
Nazarena Di Serio (Foto: Movilpress)
Aníbal Pachano, Nacha Guevara y Marcelo Polino (Foto: Movilpress)
Susana Roccasalvo (Foto: Movilpress)
Graciela Borges (Foto: Movilpress)
Pilar Smith (Foto: Movilpress)
Karina Iavícoli (Foto: Movilpress)
Elba Marcovecchio (Foto: Movilpress)
Rocío Marengo (Foto: Movilpress)
Verónica Lozano (Foto: Movilpress)
Panam (Foto: Movilpress)
Natalie Weber (Foto: Movilpress)
Agusto "Tartu" Tartúfoli (Foto: Movilpress)
Lourdes Sánchez y Pablo "Chato" Prada (Foto: Movilpress)
La Barby (Foto: Movilpress)
Mauro Szeta con Clarissa Antonini (Foto: Movilpress)
César Carozza (Foto: Movilpress)
Gradys Florimonte (Foto: Movilpress)
Guillermina Valdés (Foto: Movilpress)
Mariana Brey (Foto: Movilpress)
Mónica Farro (Foto: Movilpress)
Alejandra Maglietti (Foto: Movilpress)
Ronnie Arias (Foto: Movilpress)
Laura Fidalgo (Foto: Movilpress)
Denise Dumas con Campi (Foto: Movilpress)
Georgina Barbarossa (Foto: Movilpress)
Marisa Brel (Foto: Movilpress)
Silvina Escudero (Foto: Movilpress)
Analía Franchín (Foto: Movilpress)
Barbie y Nazarena Vélez (Foto: Movilpress)
José Chatruc y Sabrina Rojas (Foto: Movilpress)
Mariana Fabbiani (Foto: Movilpress)
Este
sábado por la noche Ángel de Brito celebró sus primeros 50 años de vida en el SUM de un lujoso edificio de Puerto Madero y allí fueron sus amigos y compañeros de trabajo con sus mejores look.
Desfilaron frente a la lente de Ciudad estrellas como
Moria Casán, Nacha Guevara y Graciela Borges, y otras luminarias de la TV y los medios como Nazarena Di Serio, Pochi de Gossipeame, Panam, Mariana Brey, Laura Fidalgo, el doctor Guillermo Capuya y su esposa Paula Herschel, Susana Roccasalvo y Mercedes Ninci.
También se acercaron compañeros de trabajo de De Brito como
Pilar Smith, Nazarena Vélez y su hija Barbie, Karina Iavícoli, la Barby, Denise Dumas con Campi, Marisa Brel, Rocío Marengo, Natalie Weber, Tartu, Silvina Escudero, Mauro Szeta con Clarissa Antonini y muchos más. Leé más: Antonela Roccuzzo, Shakira, Victoria Adams y David Beckham vibraron con la Selección Argentina en Miami LAS FOTOS DE LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN EL CUMPLEAÑOS DE ANGEL DE BRITO Leé más: Los looks de Isabel Macedo, Roberto García Moritán y Emilia Attias con sus hijos en Maravillosa Alicia SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
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