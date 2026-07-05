Ángel de Brito (Foto: Movilpress)

Mercedes Ninci (Foto: Movilpress)

El doctor Guillermo Capuya y su esposa Paula Herschel (Foto: Movilpress)

Bochi, Sergio Lapegüe, Moria Casán y Ángel de Brito (Foto: Movilpress)

Pochi de Gossipeame (Foto: Movilpress)

Nazarena Di Serio (Foto: Movilpress)

Aníbal Pachano, Nacha Guevara y Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

Susana Roccasalvo (Foto: Movilpress)

Graciela Borges (Foto: Movilpress)

Pilar Smith (Foto: Movilpress)

Karina Iavícoli (Foto: Movilpress)

Elba Marcovecchio (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo (Foto: Movilpress)

Verónica Lozano (Foto: Movilpress)

Panam (Foto: Movilpress)

Natalie Weber (Foto: Movilpress)

Agusto "Tartu" Tartúfoli (Foto: Movilpress)

Lourdes Sánchez y Pablo "Chato" Prada (Foto: Movilpress)

La Barby (Foto: Movilpress)

Mauro Szeta con Clarissa Antonini (Foto: Movilpress)

César Carozza (Foto: Movilpress)

Gradys Florimonte (Foto: Movilpress)

Guillermina Valdés (Foto: Movilpress)

Mariana Brey (Foto: Movilpress)

Mónica Farro (Foto: Movilpress)

Alejandra Maglietti (Foto: Movilpress)

Ronnie Arias (Foto: Movilpress)

Laura Fidalgo (Foto: Movilpress)

Denise Dumas con Campi (Foto: Movilpress)

Georgina Barbarossa (Foto: Movilpress)

Marisa Brel (Foto: Movilpress)

Silvina Escudero (Foto: Movilpress)

Analía Franchín (Foto: Movilpress)

Barbie y Nazarena Vélez (Foto: Movilpress)

José Chatruc y Sabrina Rojas (Foto: Movilpress)

Mariana Fabbiani (Foto: Movilpress)

Este sábado por la noche Ángel de Brito celebró sus primeros 50 años de vida en el SUM de un lujoso edificio de Puerto Madero y allí fueron sus amigos y compañeros de trabajo con sus mejores look.

Desfilaron frente a la lente de Ciudad estrellas como Moria Casán, Nacha Guevara y Graciela Borges, y otras luminarias de la TV y los medios como Nazarena Di Serio, Pochi de Gossipeame, Panam, Mariana Brey, Laura Fidalgo, el doctor Guillermo Capuya y su esposa Paula Herschel, Susana Roccasalvo y Mercedes Ninci.

También se acercaron compañeros de trabajo de De Brito como Pilar Smith, Nazarena Vélez y su hija Barbie, Karina Iavícoli, la Barby, Denise Dumas con Campi, Marisa Brel, Rocío Marengo, Natalie Weber, Tartu, Silvina Escudero, Mauro Szeta con Clarissa Antonini y muchos más.

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