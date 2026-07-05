Las historias sobre espionaje suelen estar protagonizadas por agentes secretos, conspiraciones internacionales y operaciones de alto riesgo. Las damas primero (Ladies First) toma algunos de esos ingredientes, pero los combina con humor, sátira y una mirada sobre los prejuicios de género.

El resultado es una comedia británica que llegó a Netflix como una de las principales apuestas cinematográficas de la plataforma en 2026 y que reúne a dos figuras de renombre: Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike.

La película de 111 minutos está dirigida por Thea Sharrock, cineasta británica conocida por Yo antes de ti (Me Before You), además de The One and Only Ivan.

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El guion es una adaptación de la exitosa comedia francesa Le Principal, aunque actualiza buena parte de sus conflictos para construir una historia con identidad propia y un humor más cercano al público internacional.

De qué trata Las damas primero

La historia sigue a Kat, una brillante agente de inteligencia que, pese a su experiencia y capacidad, ve cómo sus superiores continúan relegándola a tareas secundarias mientras reservan las misiones más importantes para sus colegas varones.

Rosamund Pike es la contrafigura en Las damas prmero, por Netflix.

Todo cambia cuando una delicada operación internacional obliga a reorganizar el equipo. Kat recibe entonces la oportunidad de liderar una misión que podría modificar su carrera, aunque deberá trabajar junto a un compañero tan talentoso como imprevisible.

Mientras avanzan sobre una compleja investigación vinculada con una organización criminal, ambos deberán aprender a dejar de lado sus diferencias personales y enfrentar situaciones que mezclan acción, humor y enredos propios de la comedia.

El tráiler oficial de Ladies First, en Netflix.

A medida que la misión se vuelve más peligrosa, la película aprovecha el espionaje como escenario para cuestionar los prejuicios sobre el liderazgo femenino y el lugar que todavía ocupan muchas mujeres dentro de organizaciones donde deben demostrar permanentemente su capacidad.

Un remake que actualiza una comedia francesa

Las damas primero toma como punto de partida una exitosa película francesa, pero introduce cambios importantes en el tono, el contexto y el desarrollo de sus personajes. La adaptación británica apuesta por una narración más dinámica y un equilibrio constante entre la acción y la comedia.

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La directora Thea Sharrock mantiene el foco en las relaciones entre los protagonistas y evita que las secuencias de espionaje opaquen el conflicto principal. Así recurre a cuestiones vinculadas con la igualdad de oportunidades, los prejuicios laborales y las dificultades que enfrentan muchas mujeres para acceder a puestos de liderazgo.

Pulgar para arriba a la química entre los protagonistas

Medios especializados señalaron que uno de los principales aciertos de la película es la química entre Rosamund Pike y Sacha Baron Cohen. Ambos sostienen el relato desde registros muy diferentes, pero complementarios.

Los protagonistas tienen un cambio de roles y género en el film de 111 minutos dirigido por Thea Sharrock.

Si bien esta versión conserva el espíritu de comedia, incorpora elementos de acción y espionaje que amplían el alcance de la historia.

Gracias a esa combinación, Las damas primero logró ubicarse rápidamente entre las producciones más vistas de Netflix y se consolidó como una de las comedias más comentadas del año dentro del catálogo de la plataforma.

Cómo es el reparto de Las damas primero