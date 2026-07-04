Pocos fenómenos del anime lograron crecer tan rápido a nivel mundial como Solo Leveling. Lo que comenzó como una novela web surcoreana terminó convertido en una exitosa serie animada, un fenómeno editorial y uno de los títulos más comentados entre los seguidores de la fantasía y la acción.

Ahora, la historia de Sung Jinwoo se prepara para dar un nuevo paso: Netflix anunció una adaptación live action que buscará trasladar al mundo real una de las franquicias más populares de los últimos años. Una parte de la estrategia de la plataforma para ampliar su catálogo de adaptaciones de manga, manhwa y anime, un terreno donde ya obtuvo buenos resultados como One Piece.

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Hasta el momento se confirmó que la primera temporada tendrá 7 episodios y que el actor surcoreano Byeon Woo-seok será el encargado de interpretar al protagonista.

De qué trata Solo Leveling

La obra original fue creada por Chugong como novela web en 2016, antes de convertirse en un exitoso webtoon ilustrado por Dubu.

La adaptación animada, producida por el estudio japonés A-1 Pictures, se estrenó en 2024 y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes del género.

La historia se desarrolla en un mundo donde comenzaron a aparecer portales que conectan la Tierra con dimensiones pobladas por monstruos.

La historia se desarrolla en un mundo donde comenzaron a aparecer portales que conectan la Tierra con dimensiones pobladas por monstruos. Para enfrentarlos surgieron los cazadores, personas con habilidades especiales capaces de combatir esas amenazas.

Sung Jinwoo es considerado el cazador más débil de todos. Su escaso poder lo obliga a participar en misiones menores y sobrevivir con enormes dificultades. Sin embargo, todo cambia después de una misión que termina de manera catastrófica.

Tras ese episodio, Jinwoo obtiene una habilidad única: la posibilidad de aumentar indefinidamente su fuerza, algo que ningún otro cazador puede hacer. A partir de entonces comienza un camino de crecimiento constante que lo transforma en uno de los personajes más poderosos de su universo.

La combinación de acción, fantasía, combates espectaculares y progresión permanente del protagonista explica buena parte del éxito de una historia que conquistó lectores y espectadores en distintos países.

Del webtoon al fenómeno global

Antes de llegar a Netflix, Solo Leveling ya había construido una enorme comunidad internacional de seguidores. El webtoon acumuló millones de lecturas y se convirtió en una de las producciones surcoreanas más exitosas dentro del mercado digital.

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La adaptación animada amplificó todavía más ese alcance. Su calidad visual, el diseño de las escenas de combate y la evolución del protagonista fueron algunos de los aspectos más valorados por la crítica y el público.

Recientemente, además, la franquicia volvió a generar repercusión por la aparición de una nueva transformación de Sung Jinwoo en materiales promocionales vinculados a la continuidad de la historia, alimentando las expectativas de los fanáticos sobre las próximas etapas del relato.

La historia de Sung Jinwoo se prepara para dar un nuevo paso.

El desafío de adaptar este anime

Las adaptaciones de anime y manga a imagen real suelen generar debates por la dificultad de trasladar personajes, poderes y universos fantásticos al lenguaje audiovisual tradicional.

El principal desafío de Netflix será conservar la esencia del ascenso de Jinwoo, considerado por muchos fanáticos uno de los protagonistas más carismáticos del género de fantasía contemporáneo.

Por ahora no se confirmó una fecha de estreno oficial, aunque la producción ya aparece como una de las apuestas más importantes de la plataforma dentro del mercado asiático.