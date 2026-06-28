El regreso de Las cuatro estaciones confirma que la serie encontró un lugar propio en Netflix dentro de la comedia adulta: historias de amistad, parejas que se desgastan, duelos, nuevas relaciones y ese momento de la vida en el que los viajes compartidos ya no alcanzan para esconder lo que cada uno viene postergando.

La segunda temporada retoma el formato de 8 episodios y vuelve a reunir al grupo creado por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield.

// El testimonio de Ann Lee: la película con Amanda Seyfried que arrasa en streaming y fracasó en el cine

La serie está inspirada en la película homónima de 1981 escrita, dirigida y protagonizada por Alan Alda, aunque esta versión expande el punto de partida original con una mirada más contemporánea.

De qué trata Las cuatro estaciones, temporada 2

La historia sigue a un grupo de amigos de toda la vida que mantiene una tradición: encontrarse en distintos viajes a lo largo del año. En la primera temporada, esa costumbre se quebró cuando una separación inesperada alteró el equilibrio entre las parejas.

La viuda y la última pareja del personaje de Steve Carell, que tuvo un bebé.

La segunda entrega avanza sobre las consecuencias de ese cambio y muestra cómo cada personaje intenta reacomodarse en una dinámica que ya no funciona como antes.

El relato vuelve a organizarse alrededor de las estaciones, con escapadas que funcionan como pequeñas pruebas emocionales. En esos viajes aparecen las tensiones de pareja, la incomodidad frente a las nuevas relaciones, los hijos que crecen, los duelos no resueltos y las preguntas sobre qué significa seguir siendo amigos cuando todos están cambiando.

El tráiler de la serie Las cuatro estaciones, en Netflix.

Más que apoyarse en grandes giros, la serie construye su atractivo en escenas de conversación, silencios incómodos y discusiones reconocibles.

Ahí aparece su costado más narrativo: la comedia surge menos del chiste directo que de la observación de personajes que se conocen demasiado, pero que aun así no siempre saben cómo acompañarse.

La amistad en la mediana edad

El gran tema de la serie sigue siendo la amistad adulta. No la amistad idealizada, sino esa que sobrevive entre rutinas, resentimientos, parejas, cansancio y lealtades difíciles de explicar. La llegada de nuevas personas al grupo obliga a revisar viejos acuerdos y deja expuestas diferencias que estaban disimuladas por la costumbre.

// De qué trata El Choque, el documental del que todos hablan en Netflix

En esta segunda temporada también crece el peso de Anne, interpretada por Kerri Kenney-Silver, y de Ginny, el personaje de Erika Henningsen, cuya presencia modifica el mapa afectivo del grupo.

La serie trabaja esos cruces sin convertirlos en melodrama puro: mantiene un tono liviano, pero deja espacio para momentos de tristeza y desconcierto.

Qué destacó la crítica

Buena parte de la crítica valoró que la serie conserve una comedia de tono amable, apoyada en un elenco sólido y en situaciones cotidianas.

La segunda entrega de Las cuatro estaciones avanza sobre los cambios de cada personaje

También señaló que esta segunda temporada profundiza algunos conflictos abiertos, aunque sin abandonar el espíritu coral de la propuesta.

Y que la adaptación televisiva permite construir vínculos con capas, mostrar contradicciones y detenerse en los efectos que una crisis puede tener sobre todo un grupo, no solo sobre una pareja.

Cómo es el reparto de Las cuatro estaciones