Después de pasar casi desapercibida por las salas de cine, El testimonio de Ann Lee (The Testament of Ann Lee) encontró una segunda vida en el streaming.

La película protagonizada por Amanda Seyfried comenzó a despertar el interés de espectadores que se habían perdido uno de los proyectos más singulares y ambiciosos del cine reciente.

Dirigida por Mona Fastvold, cineasta reconocida por trabajos como The World to Come, la propuesta de 130 minutos de duración disponible en Disney+ es una combinación de drama histórico, biografía y musical inspirada en la vida de una de las figuras religiosas más controvertidas del siglo XVIII.

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Se trata ni más ni menos que de la líder religiosa que desafió las normas de su época y terminó fundando uno de los movimientos espirituales más particulares de la historia de Estados Unidos.

De qué trata El testimonio de Ann Lee

La película sigue la vida de Ann Lee, una mujer nacida en Inglaterra durante el siglo XVIII que, tras una serie de experiencias personales y espirituales, comenzó a desarrollar una visión religiosa propia que chocaba con las creencias predominantes de la época.

El testimonio de Ann Lee tiene una duración de 130 minutos.

Convencida de haber recibido revelaciones divinas, Lee reunió a un grupo de seguidores y terminó convirtiéndose en la principal referente de los Shakers, una comunidad cristiana que promovía la igualdad entre hombres y mujeres, el celibato, la vida comunitaria y una profunda disciplina espiritual.

La historia retrata tanto el crecimiento de ese movimiento como las persecuciones, prejuicios y conflictos que enfrentó su líder. A medida que avanza la narración, la película explora las tensiones entre la fe, el poder, la libertad personal y el costo que implica sostener convicciones radicales en una sociedad hostil.

La historia real detrás de la película

Ann Lee existió y fue una de las líderes religiosas más influyentes de finales del siglo XVIII. Conocida por sus seguidores como “Madre Ann”, emigró desde Inglaterra hacia Estados Unidos y fundó una comunidad que llegó a expandirse por distintas regiones del país.

Los Shakers se hicieron conocidos por su estilo de vida austero, su defensa de la igualdad de género y sus celebraciones religiosas caracterizadas por cantos, danzas y manifestaciones físicas de fe.

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Aunque actualmente el movimiento prácticamente desapareció, su influencia cultural e histórica continúa siendo objeto de estudio y fascinación.

Una propuesta diferente dentro del cine histórico

Lejos de las típicas biografías de época, El testimonio de Ann Lee apuesta por una narración más sensorial y experimental.

Ann Lee existió y fue una de las líderes religiosas más influyentes de finales del siglo XVIII.

La directora Mona Fastvold utiliza la música, las coreografías y las imágenes para transmitir el estado emocional de la protagonista y la intensidad de sus experiencias religiosas.

La crítica destacó especialmente la interpretación de Amanda Seyfried, que sostiene gran parte del relato con un trabajo cargado de intensidad y vulnerabilidad. También recibió elogios la reconstrucción visual de la época.

Cómo es el reparto de El testimonio de Ann Lee