Entre mansiones oscuras, sesiones espiritistas y asesinatos imposibles, Misterio en Venecia llevó a Kenneth Branagh nuevamente al universo de Agatha Christie, aunque esta vez con un tono mucho más cercano al terror que al clásico policial de salón.

La película es la tercera adaptación protagonizada y dirigida por Branagh después de Asesinato en el Expreso de Oriente y Muerte en el Nilo, pero apuesta por una atmósfera más oscura y sobrenatural.

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Con una duración de 103 minutos, el film está disponible a través de Disney+.

De qué trata Misterio en Venecia

La historia transcurre en la Venecia de la posguerra, donde Hércules Poirot vive retirado y alejado de los grandes casos que lo hicieron famoso.

Sin demasiado entusiasmo, acepta asistir a una sesión espiritista organizada en un antiguo palacio supuestamente embrujado durante la noche de Halloween. Lo que comienza como un encuentro destinado a desenmascarar posibles engaños rápidamente se transforma en una investigación criminal cuando uno de los participantes aparece muerto en circunstancias misteriosas.

Misterio en Venecia está disponible en Disney+.

Atrapados dentro de la mansión mientras una tormenta golpea la ciudad, los presentes se convierten en sospechosos potenciales. A partir de allí, Poirot deberá descubrir si detrás de los hechos existe una explicación racional o si realmente hay fuerzas sobrenaturales involucradas.

El tráiler de Misterio en Venecia, en Disney+.

Aunque toma elementos de la novela Las manzanas de Agatha Christie, la adaptación introduce numerosos cambios y construye una historia mucho más enfocada en el suspenso psicológico y el terror.

Una versión más oscura del universo de Agatha Christie

Un aspecto llamativo de la película es justamente el cambio de tono respecto a las entregas anteriores dirigidas por Branagh.

Mientras otras se apoyaban más en el misterio clásico, Misterio en Venecia incorpora elementos propios del cine de terror: pasillos oscuros, apariciones inquietantes, sonidos extraños y una sensación permanente de amenaza.

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La crítica destacó especialmente esa decisión estética, señalando que la película encuentra una identidad más definida al alejarse parcialmente de las fórmulas tradicionales del policial de época.

También fue valorada la versión más vulnerable de Poirot, atravesada por dudas personales y conflictos internos poco explorados en adaptaciones anteriores del personaje.

Venecia como escenario central del misterio

Más allá de la trama policial, la ciudad italiana cumple un papel fundamental dentro de la película.

Lejos de mostrar la imagen turística habitual, el film presenta una Venecia mucho más sombría, atravesada por calles vacías, niebla y edificios deteriorados que refuerzan la atmósfera inquietante de la historia.

Hércules Poirot es un detective privado creado por Agatha Christie.

Según el director, la intención era convertir a la ciudad en un personaje más del relato, aprovechando su arquitectura laberíntica y su vínculo histórico con leyendas y supersticiones.

Esa ambientación se transformó en uno de los elementos más celebrados de la producción, especialmente por la manera en que potencia la sensación de encierro y misterio dentro de la mansión donde ocurre gran parte de la acción.

Cómo es el reparto de Misterio en Venecia