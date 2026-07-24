Los documentales de crímenes reales suelen apoyarse en casos difíciles de creer, pero Instinto maternal lleva esa lógica a un extremo especialmente perturbador: una mentira sobre un embarazo inexistente y un crimen que conmocionó a Estados Unidos.

Disponible en Netflix, tiene una duración aproximada de 94 minutos y fue dirigido por Jessica Dimmock, realizadora estadounidense reconocida por trabajos como Flint Town y The Trade.

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La película rápidamente se convirtió en una de las más comentadas dentro del catálogo por el impacto del caso y por la manera en que expone la cadena de engaños que precedió al crimen.

De qué trata Instinto maternal

La historia se centra en Taylor Parker, una mujer que hizo creer a su entorno que estaba embarazada. La mentira no quedó limitada al ámbito íntimo: Parker compartía supuestos avances del embarazo, utilizaba recursos para reforzar esa ficción y logró convencer incluso a su pareja de que esperaba un hijo.

Instinto maternal se convirtió en un fenómeno en Netflix.

El engaño desembocó en el asesinato de Reagan Simmons-Hancock, una joven embarazada que vivía en Texas. El caso impactó por su brutalidad y por la planificación que, según la investigación judicial, existió detrás de los hechos.

A través de testimonios, material de archivo y reconstrucciones del proceso, el film muestra cómo la investigación permitió descubrir que el embarazo nunca había existido y que el asesinato estuvo vinculado con su intento de sostener el engaño hasta las últimas consecuencias.

La historia real detrás del documental

El crimen ocurrió en 2020 y derivó en un proceso judicial seguido con enorme atención en Estados Unidos. Taylor Parker fue acusada y luego condenada por el asesinato de Reagan Simmons-Hancock y por la muerte del bebé que la víctima esperaba.

El tráiler del documental Instinto Maternal, en Netflix.

El caso generó especial conmoción porque expuso una trama de manipulación y engaños que se prolongó durante meses. Parker había construido una identidad alrededor de un embarazo falso y, según los fiscales, esa ficción se volvió cada vez más difícil de sostener.

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Jessica Dimmock eligió contar la historia desde una estructura que va revelando información de manera progresiva. El interés no está solo en saber qué ocurrió, sino también en entender cómo tantas señales pudieron ser ignoradas o reinterpretadas por quienes rodeaban a la protagonista.

Qué destacó la crítica

Tras su estreno, los medios señalaron que Instinto maternal funciona como un true crime especialmente incómodo por la combinación entre crimen, mentira íntima y exposición pública.

También se destacó el modo en que el documental evita convertir la historia en una simple sucesión de detalles morbosos y busca ordenar los hechos a partir de testimonios y documentos del caso.

El engaño desembocó en el asesinato de Reagan Simmons-Hancock.

La crítica valoró además el ritmo narrativo y la capacidad de sostener la tensión durante poco más de una hora y media. En ese equilibrio entre investigación policial, drama familiar y reconstrucción judicial aparece buena parte del impacto de una película que se volvió tendencia en Netflix.

Quiénes participaron con sus testimonios de Instinto maternal

Al tratarse de un documental, no hay actores interpretando papeles sino testimonios.