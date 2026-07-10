Antes de que Bruce Willis anunciara su retiro de la actuación por problemas de salud, compartió pantalla una última vez con John Travolta, su compañero en Tiempos violentos (Pulp Fiction), uno de los clásicos del cine de los años 90.

Casi tres décadas después de aquella película, ambos volvieron a encontrarse en Un paraíso peligroso, un thriller de acción que combina persecuciones, ajustes de cuentas y escenarios paradisíacos en Hawái.

// Robert De Niro y Edward Burns no dan respiro en este thriller que entró al Top 10 de Netflix

La película, estrenada en 2022, volvió a ganar popularidad tras su llegada a Netflix, donde pronto se convirtió en una de las preferidas del público. Tiene una duración de 92 minutos y fue escrita y dirigida por Chuck Russell, realizador estadounidense conocido por títulos como La máscara (1994), El rey escorpión (2002) y La mancha voraz (The Blob, 1988).

De qué trata Un paraíso peligroso

Ryan Swan viaja a Hawái con un único objetivo: descubrir quién asesinó a su padre, un reconocido cazarrecompensas que murió durante una operación vinculada al crimen organizado.

Bruce Willis en una de sus últimas actuaciones previo al diagnóstico devastador.

La investigación lo conduce hasta Buckley, un poderoso jefe mafioso que controla buena parte de las actividades ilegales de la isla y que parece conocer mucho más sobre el caso de lo que está dispuesto a admitir. Para acercarse a él, Ryan deberá moverse entre mercenarios, antiguos aliados de su padre y organizaciones criminales que disputan el control del territorio.

A medida que avanza la búsqueda, el protagonista descubre que detrás del crimen existe una red de traiciones y viejas cuentas pendientes. Lo que comienza como una investigación personal termina convirtiéndose en una guerra abierta donde la supervivencia depende de saber en quién confiar.

El tráiler de la película Paradise City.

El relato alterna secuencias de acción, enfrentamientos armados y persecuciones con paisajes de Hawái que funcionan como contraste permanente con la violencia que domina la historia.

El reencuentro de Bruce Willis y John Travolta

Uno de los principales atractivos de la película es la reunión de Bruce Willis y John Travolta, quienes no compartían un largometraje desde Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino.

// El policial con Al Pacino que es furor en Netflix y que para muchos pasó inadvertido

En Un paraíso peligroso no vuelven a formar una dupla como en aquel clásico, pero sus personajes mantienen una relación decisiva para el desarrollo de la trama.

El film terminó convirtiéndose, además, en una de las últimas producciones de Willis antes de alejarse definitivamente de la actuación tras ser diagnosticado con afasia y, posteriormente, con demencia frontotemporal.

Ese contexto le otorgó una dimensión distinta a la película, que pasó a formar parte del cierre de la extensa carrera de uno de los actores más reconocidos del cine de acción contemporáneo.

Travolta interpreta a un mafioso en Un paraíso peligroso.

Qué destacó la crítica

Varios especialistas coincidieron en señalar que la principal fortaleza del film radica justamente en el reencuentro de Willis y Travolta.

También fueron valoradas las locaciones naturales de Hawái y el ritmo ágil de una historia que, sin reinventar el género, apuesta por la acción permanente y por una estructura clásica de venganza.

Cómo es el reparto de Un paraíso peligroso