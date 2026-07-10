Un viaje de luna de miel puede convertirse en la postal perfecta del paraíso, pero en esa idea dura apenas unos minutos en Una escapada perfecta, un thriller de supervivencia que juega todo el tiempo con la sospecha, los falsos indicios y la desconfianza entre personajes.

La película está disponible en Netflix, tiene una duración de 97 minutos y fue escrita y dirigida por David Twohy, cineasta conocido por Pitch Black y por la saga de Riddick, donde también trabajó con Vin Diesel.

// Es furor con Uma Thurman y su hija Maya Hawke: dura menos de dos horas y todos la recomiendan

Con Milla Jovovich, Steve Zahn, Timothy Olyphant, Kiele Sanchez y un joven Chris Hemsworth en el elenco, la película se convirtió con los años en uno de esos thrillers de catálogo que recuperan atención cada vez que vuelven a una plataforma.

De qué trata Una escapada perfecta

Cliff y Cydney son una pareja recién casada que viaja a Hawái para disfrutar de una luna de miel aventurera. Lejos de los hoteles tradicionales, eligen caminar por zonas remotas, internarse en senderos naturales y llegar a playas aisladas.

Un juego de supervivencia en este thriller psicológico en Netflix.

La experiencia parece ideal hasta que escuchan una noticia inquietante: otra pareja de turistas fue asesinada en las islas y la policía busca a los responsables. A partir de ese momento, cada encuentro en el camino empieza a cargarse de tensión.

Durante la excursión conocen a Nick y Gina, dos viajeros carismáticos, pero también imprevisibles. Más adelante se cruzan con Kale y Cleo, otra pareja que despierta sospechas por su comportamiento. La pregunta empieza a repetirse entre los protagonistas y también para el espectador: ¿Quién dice la verdad y quién oculta algo?

El tráiler oficial de la película A Perfect Getaway.

La película utiliza esa incertidumbre como motor narrativo. Lo que comienza como un viaje romántico se transforma en un juego psicológico donde los paisajes paradisíacos funcionan como contraste con una amenaza cada vez más cercana.

Un thriller que juega con la mirada del espectador

La película combina suspenso, acción y momentos de humor oscuro sin revelar demasiado pronto sus cartas. Ese manejo de la información fue uno de los puntos más destacados por las críticas, que valoraron la capacidad del film para sostener el misterio durante buena parte del relato.

// La historia real detrás de El testigo, la miniserie de tres capítulos que llegó al N°1 en Netflix

A diferencia de otros thrillers turísticos, donde el peligro aparece desde el exterior, aquí la amenaza puede estar dentro del propio grupo. Esa decisión vuelve más incómoda la experiencia: los protagonistas no solo deben sobrevivir al entorno, sino también a la imposibilidad de confiar en quienes los rodean.

Qué destacó la crítica

El contraste entre la postal turística y la violencia latente le da identidad a una historia que mezcla aventura y suspenso.

También se destacó el trabajo del elenco, especialmente Timothy Olyphant y Steve Zahn, cuyos personajes sostienen buena parte de la ambigüedad del relato.

La película está disponible en Netflix y tiene una duración de 97 minutos .

La presencia de Chris Hemsworth, antes de su salto definitivo a la fama con Marvel, aparece además como un dato curioso para revisar la película desde el presente.

Cómo es el reparto de Una escapada perfecta