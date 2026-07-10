La pasión por el fútbol puede convertirse en un fenómeno social capaz de unir ciudades enteras, pero también de alimentar episodios de violencia que trascienden el deporte. Ese es el punto de partida de Ultras: pasión y muerte, la nueva docuserie que explora el origen, la evolución y el impacto de los grupos radicales de hinchas en distintos países, con especial foco en España.

Disponible en HBO Max, la serie consta de 4 episodios de unos 50 minutos cada uno. Fue dirigida por Salvador Calvo, ganador del premio Goya por Adú y responsable de películas como 1898: Los últimos de Filipinas y Valle de sombras.

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A través de entrevistas, imágenes de archivo y testimonios inéditos, el documental reconstruye algunas de las historias más emblemáticas vinculadas con el fenómeno ultra y analiza cómo evolucionó la violencia asociada al fútbol durante las últimas décadas.

De qué trata Ultras: pasión y muerte

La docuserie recorre la historia de los grupos ultras desde sus primeras manifestaciones organizadas hasta la actualidad, mostrando cómo el fenómeno fue creciendo dentro y fuera de los estadios.

Ultras: pasión y muerte, la nueva docuserie que explora el origen, la evolución y el impacto de los grupos radicales de hinchas en distintos países.

A lo largo de los episodios se reconstruyen algunos de los casos más impactantes relacionados con la violencia en el fútbol español, incluyendo enfrentamientos entre barras rivales, asesinatos, vínculos con movimientos extremistas y el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad para intentar controlar estas organizaciones.

La producción también incorpora el testimonio de periodistas, investigadores, policías, exintegrantes de grupos ultras y especialistas en seguridad deportiva, quienes aportan diferentes miradas sobre un problema que lleva décadas afectando al deporte.

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Más que ofrecer una sucesión de episodios violentos, la serie busca responder por qué estos grupos lograron consolidarse y cuál es su influencia actual dentro del fútbol.

Un documental que va más allá de los estadios

Uno de los principales aciertos de Ultras: pasión y muerte es ampliar el análisis más allá de los partidos. La serie explica que muchos de estos grupos desarrollaron estructuras organizadas, códigos propios e incluso vínculos con organizaciones políticas y redes de delincuencia.

El tráiler oficial de Ultras: pasión y muerte.

El documental también dedica parte de su recorrido a las medidas impulsadas por clubes, ligas y autoridades para reducir los episodios violentos, además de mostrar cómo el fenómeno fue transformándose con el paso del tiempo y la incorporación de nuevas formas de organización.

Elogios al enfoque

En lugar de limitarse a mostrar imágenes de enfrentamientos o disturbios, la docuserie intenta comprender las causas que dieron origen al movimiento ultra y las razones por las que continúa vigente.

El documental cuenta con valiosos testimonios.

También recibió elogios el acceso a testimonios de protagonistas y especialistas, así como el abundante material de archivo que permite seguir la evolución del fenómeno durante varias décadas.

Quiénes participan de Ultras: pasión y muerte

Al tratarse de una docuserie, no cuenta con un elenco de ficción. Entre las principales voces que participan se encuentran: