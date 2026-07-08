Los Testamentos ya está disponible y confirma que el universo de El Cuento de la Criada todavía tiene mucho para contar. La serie, creada por Bruce Miller, puede verse en Disney+ y traslada la acción a una nueva generación de mujeres que creció bajo el yugo de Gilead sin conocer otra realidad.

La producción se ubica varios años después del final de El Cuento de la Criada y presenta a Agnes y Daisy como protagonistas centrales de esta nueva etapa.

Agnes, interpretada por Chase Infiniti, es una adolescente criada dentro del régimen que empieza a cuestionar todo lo que le enseñaron en la Escuela Vidala. Daisy, a cargo de Lucy Halliday, llega desde Canadá y funciona como disparador de una rebelión que recién comienza.

QUÉ CUENTA LA PRIMERA TEMPORADA DE LOS TESTAMENTOS

La trama alterna los puntos de vista de tres mujeres: Agnes, Daisy y la tía Lydia, otra vez a cargo de Ann Dowd. A diferencia de la serie original, centrada en la supervivencia y el horror físico, esta nueva ficción pone el foco en el adoctrinamiento psicológico y social de una generación que no vivió el “antes” de Gilead. La primera tanda constó de 10 episodios semanales, con Margaret Atwood participando como consultora del proyecto.

Estudiantes de la Escuela Vidala en la serie Los Testamentos. Por: Disney Plus/Hulu.

El resultado tuvo eco inmediato en la audiencia global, algo que llevó a la plataforma a confirmar una segunda temporada apenas semanas después del estreno. Los datos de reproducción sostenidos a lo largo de las semanas fueron una de las claves para la renovación, según trascendió desde la propia compañía.

DÓNDE VER LOS TESTAMENTOS Y QUÉ SIGUE PARA LA SERIE

Toda la primera temporada de Los Testamentos puede verse hoy en Disney+ para quienes tengan el paquete que incluye el catálogo de Hulu. La segunda temporada todavía no tiene fecha de estreno confirmada, aunque desde la producción ya trabajan en los nuevos episodios que profundizarán el conflicto entre Gilead y la resistencia de Mayday.

June Osborne con alas de ángel en el desenlace de El Cuento de la Criada. Fuente: Hulu. Por: Disney Plus/Hulu.

Con una propuesta que mezcla drama adolescente con la crudeza propia de la franquicia, Los Testamentos logró algo que su serie madre no había explorado del todo: mostrar que Gilead puede ser derrotado desde adentro.