Este miércoles en LAM, Pilar Smith contó que Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron terminar su relación amorosa tras seis años juntos en los que él la ayudó a sobrellevar el juicio contra el ex de la modelo, Claudio Contardi, que está cumpliendo prisión efectiva.

En la edición de LAM de este miércoles, Pilar Smith aseguró que Pepe Ochoa le había dado el dato para que ella haga el enigmático con la supuesta crisisde la pareja ya que se encontraba enfermo en su casa y no podía acudir al programa.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Instagram @jprandi)

Laura Ubfal apuró al aire a la panelista para que cuente si había hablado con alguno de los protagonistas, y Smith contó que ninguno le había respondido durante todo el día, por lo que dio como cierta la versión, e incluso Ángel de Brito lanzó que la modelo “habría vuelto con el de Airbag”, en referencia al guitarrista Guido Sardelli.

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Sin embargo, al regresar del último corte comercial, Pilar hizo un anuncio. “Juli, te escribí hoy temprano para chequear la información de Pepe. Ella me dice que está abrazada con Emanuel en este momento”, confesó la panelista, dando marcha atrás con la crisis de pareja. “En Luzu ya estabas afuera por esto”, ironizó De Brito.

La historia de amor entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi comenzó en 2020, poco después de que la modelo y conductora se separara de Claudio Contardi. Según contaron ambos, el primer contacto fue a través de las redes sociales y, con el tiempo, ese intercambio dio lugar a una relación que se consolidó de manera discreta. Desde entonces, el cantante se convirtió en uno de los principales apoyos de Prandi durante el complejo proceso judicial que emprendió contra su exmarido por las denuncias de violencia de género y abuso sexual.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Instagram @jprandi)

A lo largo de estos años, la pareja se mostró unida tanto en el ámbito privado como en el público. Julieta destacó en varias entrevistas que junto a Emanuel encontró una relación basada en el respeto, la tranquilidad y el compañerismo, mientras que el músico aseguró que ambos se potencian y atraviesan juntos los desafíos de la vida. Incluso, Ortega declaró como testigo en el juicio contra Claudio Contardi, que fue condenado a 19 años de prisión efectiva, culpable de abuso sexual agravado.

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