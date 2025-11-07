La Justicia volvió a pronunciarse en la causa que enfrenta a Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión. El Tribunal en lo Criminal de Campana rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Contardi, que había argumentado motivos de salud de su actual pareja y la necesidad de cuidar a su hija recién nacida.

Del otro lado, Prandi aguardaba la decisión con expectativa. Tras conocerse la resolución, la modelo y conductora se mostró aliviada y no dudó en expresar su opinión.

“Es un muy buen paso para este delirio que estamos escuchando. Luego de haber esperado casi 6 años para tener un juicio justo como el que tuvimos, donde creo que se llegó a la verdad”, afirmó en diálogo con el programa A la tarde.

Claudio Contardi en prisión (Foto: captura América)

La palabra de Julieta Prandi tras la decisión judicial

Prandi fue contundente al referirse a la estrategia de la defensa de Contardi, encabezada por el abogado Fernando Sicilia. “Ahora falta esperar la respuesta de casación que yo entiendo, si leyeron la causa y todo lo que sucedió en el juicio, le van a rechazar este pedido absurdo de nulidad del juicio. Sobre todo por los argumentos, porque no es inocente y se demostró”, remarcó.

Julieta Prandi en el juicio a Claudio Contardi. Foto: captura de pantalla de América TV.

La modelo también recordó el largo proceso judicial y las oportunidades que tuvo Contardi para defenderse. “Tuvo 6 abogados en todo este proceso, y apeló a todas las estrategias de apelación y dilatación posible hasta que finalmente tuvimos un juicio oral”, señaló.

Además, Prandi reveló detalles sobre la instancia previa al juicio: “Un año antes del juicio, el tribunal le había ofrecido hacer un juicio por jurado, y yo quería que fuese así, se opusieron. Hubo un litigio y el tribunal finalmente dio el ok para tener un juicio sin jurado y ahora pretende decir que es injusto, que él tendría que haber tenido un jurado (popular), cuando yo era la que decía que tenía que ser por jurado. Así que los argumentos son un disparate”, subrayó.

El futuro del caso

Con el rechazo al pedido de prisión domiciliaria, Claudio Contardi continuará cumpliendo su condena en la cárcel. Ahora, la causa espera la respuesta de la Cámara de Casación, instancia a la que la defensa recurrió para intentar anular el juicio.

Julieta Prandi (Foto: captura de TN).

Mientras tanto, Julieta Prandi se mostró confiada en que la Justicia mantendrá la condena y calificó de “absurdos” los argumentos presentados por la defensa de su exmarido.