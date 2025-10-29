Julieta Prandi habló en LAM sobre el caso de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- quien atraviesa un difícil momento tras la detención de su pareja, Leandro García Gómez. Con empatía y emoción, la modelo reflexionó sobre la situación, recordando su propia historia como víctima de violencia de género.

“Es muy fuerte. Todos los casos de violencia de género son fuertes y yo no conozco a Lourdes, ni su historia. He escuchado un poco en estos últimos días y me han consultado. No puedo opinar de la historia en particular, pero creo que lo mejor que puede estar pasando es la visibilidad y que el entorno de ella pueda tomar acción”, expresó Prandi.

Además, destacó la importancia del acompañamiento familiar y de los amigos ante estos casos: “Más allá de lo que ella pueda decir o no, es muy difícil que una víctima pida ayuda. Lo que me sorprendió para bien es que la familia haya tomado acción, las amigas hayan tomado acción, porque en definitiva eso es lo más importante”, señaló.

Conmovida, Julieta hizo hincapié en el rol fundamental de quienes rodean a una víctima: “Cuando me vienen a buscar a la puerta de la radio un montón de mujeres que pasan por lo mismo, o familiares de víctimas, les digo que no se alejen. Traten de sacarla de ahí, porque es lo más difícil. Es muy difícil que una mujer pida ayuda, que lo reconozca, que pueda salir sola”.

Julieta Prandi: “Que una persona pública lo atraviese la mantiene con vida, como me pasó a mí. Que ustedes estén hablando del tema también la mantiene con vida”.

Por otro lado, la entrevistada reflexionó sobre el impacto de la visibilidad mediática en estos casos: “Que una persona pública lo atraviese la mantiene con vida, como me pasó a mí. Que ustedes estén hablando del tema también la mantiene con vida”, sostuvo.

“Yo creo que ella en este momento no está para escuchar a nadie. No está lista para ser ayudada. La abrazo a la distancia. La debe estar pasando mal. El trabajo es una herramienta, la mantiene activa, y eso la puede ayudar a salir adelante”, cerró Julieta.

LOWRDEZ FERNÁNDEZ ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA DETENCIÓN DE SU PAREJA: "ME ESTOY APOYANDO EN MIS AMIGAS"

A pocos días de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida personal, Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- habló por primera vez con LAM y dejó en claro que su energía está puesta en seguir adelante con su carrera musical.

La cantante fue entrevistada después de probarse varaios vestidos para su próxima presentación en el Gran Rex, y sorprendió con su serenidad: “Estoy muy bien. Me estoy apoyando en amigas, en la gente que me quiere y en ustedes (por la prensa). Muchas gracias. Los amo mucho“, comenzó diciendo.

Luego, al ser consultada por su vínculo con su familia, Lowrdez fue concreta con su respuesta: “Está todo muy bien. Les mando un besito, muchas gracias a toda la gente por los mensajes. Voy a estar seguramente en LAM, no se preocupen”.

“Me estoy concentrando en lo que tengo que hacer que es trabajar. Salí de una gripe muy fuerte”, siguió, sin querer responder a la pregunta de Santiago Riva Roy sobre si siente una víctima de violencia de género.

Lowrdez: “Me estoy concentrando en lo que tengo que hacer que es trabajar.Les mando un besito, muchas gracias a toda la gente por los mensajes“.

“Sentís el acompañamiento de la Justicia y los peritos?”, añadió el cronista. Y la artista cerró, antes de cerrar la puerta del vehículo en el que se retiró: “Sí, todos están a pleno”.