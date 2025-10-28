A seis días de su detención, Leandro García Gómez permanecerá tras las rejas, luego de que la Justicia le negara la excarcelación solicitada por su defensa.

El exnovio de Lowrdez de Bandana había sido denunciado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad, en hechos denunciados por amigas de la cantante y por su madre, Mabel, quien acudió desesperadamente a la policía al notar la desaparición de su hija la semana pasada.

Foto: Movilpress

Por qué la Justicia le negó la excarcelación a Leandro García Gómez, exnovio de Lowrdez de Bandana:

Durante el programa A la Barbarossa, Pía Shaw leyó el informe judicial y detalló los argumentos del juez.

“Este escrito de pocas hojas dice que deniega esta excarcelación de García Gómez porque hay riesgo de fuga, debido a que la pena será de cumplimiento efectivo".

“Además, hay riesgo de presión a la víctima y a los familiares. Y agrega que no puede desconocer los hechos de violencia y la forma en que le negó a la policía que Lourdes estuviera en su casa”, informó Pía con el informe en sus manos.

El informe judicial también resalta la personalidad manipuladora y controladora del acusado: “Pondero que Noelia Beldaño y Sofía Celia Fernández, la primera manager y la segunda productora de la víctima, señalaron que el aquí encausado tiene una personalidad manipuladora y controladora, que la damnificada debería cambiar de modo permanente su línea telefónica”.

La decisión del juez se alinea con el pedido de la fiscalía, que se opuso a la excarcelación, y deja en claro que el proceso judicial continuará con García Gómez detenido, mientras se investigan los hechos denunciados por el entorno cercano de Lowrdez.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.