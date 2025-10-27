A cuatro días de que Lowrdez Fernández fuera rescatada por la policía de la casa de su exnovio, Leandro García Gómez, tras haber estado privada de su libertad y bajo los efectos de potentes sedantes, la mamá de la cantante de Bandana aclaró que su hija no ingresó al Hospital Fernández por sobredosis y afirmó que busca un diagnóstico certero del cuadro de Lowrdez, quien actualmente se encuentra en una relación marcada por la violencia.

“No voy tras una internación. Quiero que hagan un buen diagnóstico. Ella no es incapaz. Maneja muy bien todos los ámbitos de su vida, menos este”, aseguró Mabel en Lape Club Social, tras haber sido la primera persona en acudir a la policía para notificar la desaparición de su hija la semana pasada.

Tras su accionar, Lissa Vera se presentó en Tribunales y denunció a García Gómez por violencia de género. Actualmente, él permanece detenido.

En qué estado de salud ingresó Lowrdez de Bandana al Hospital Fernández:

En ese marco, la panelista Paula Varela le preguntó a Mabel: “Acá hay un tema de adicción claro. Ella cuando entra al Fernández, ¿con qué cuadro de salud ingresa? ¿Con un cuadro de sobredosis o estaba mal informado?”.

Con seguridad, la madre aclaró: “No, no. Eso estuvo mal informado. Yo hablé con el equipo de salud mental. No me dieron datos porque Lowrdez es mayor de edad, pero estaba con un cuadro agudo. Pero le dieron el alta”.

Ante la consulta sobre si su hija estaba con golpes, Mabel respondió: “No lo sé porque yo no la vi”.

Además, se confirmó que Lowrdez no quiso recibir a su madre en el hospital, enojada por la denuncia que hizo contra su entonces pareja por violencia.

