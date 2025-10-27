Lissa Vera habló en vivo en Desayuno Americano y contó cómo se prepara para el inminente reencuentro con Lowrdez Fernández, su compañera de Bandana.

La cantante fue quien denunció a Leandro García Gómez, exnovio de Lowrdez, por violencia de género, mientras su compañera estaba desaparecida.

Horas después de esa denuncia, la policía logró rescatar a Lowrdez del departamento del hombre, en Palermo, donde estaba privada de su libertad y bajo los efectos de sedantes.

Sin embargo, tras su liberación, Lowrdez publicó un posteo defendiendo a su ex y expresando enojo con Lissa por haber hecho la denuncia, asegurando además que no veía a su excompañera “desde hace tres años”.

Lissa Vera contó qué hará cuando se reencuentre con Lowrdez Fernández tras la denuncia por violencia de género (Captura de Desayuno Americano)

Lissa Vera respondió qué hará cuando tenga cara a cara a Lowrdez Fernández de Bandana:

A pesar del conflicto, las Bandana tienen contrato firmado para volver a presentarse juntas en noviembre, lo que las obligará a verse cara a cara.

Consultada sobre cómo imagina ese momento, Lissa respondió con calma: “Ya voy a tener tiempo de verla y de mirarnos a la cara. Que pase lo que deba pasar”.

La cantante también defendió su accionar y explicó que no se arrepiente de haber intervenido: “Yo, por mi parte, hice lo que tenía que hacer. Entiendo que sus más amigas tengan miedo y no hayan hecho lo que tuve que hacer, finalmente, yo”.

Con tono sereno pero firme, Lissa dejó en claro que actuó por convicción y preocupación por la integridad de su compañera, más allá de las consecuencias personales o profesionales.

Así salió Lowrdez Fernández en la ambulancia del SAME Por: MOVILPRESS

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.