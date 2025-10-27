Lissa Vera habló en vivo en Desayuno Americano y contó cómo se prepara para el inminente reencuentro con Lowrdez Fernández, su compañera de Bandana.
La cantante fue quien denunció a Leandro García Gómez, exnovio de Lowrdez, por violencia de género, mientras su compañera estaba desaparecida.
Más sobre este tema
Horas después de esa denuncia, la policía logró rescatar a Lowrdez del departamento del hombre, en Palermo, donde estaba privada de su libertad y bajo los efectos de sedantes.
Sin embargo, tras su liberación, Lowrdez publicó un posteo defendiendo a su ex y expresando enojo con Lissa por haber hecho la denuncia, asegurando además que no veía a su excompañera “desde hace tres años”.
Más sobre este tema
Lissa Vera respondió qué hará cuando tenga cara a cara a Lowrdez Fernández de Bandana:
A pesar del conflicto, las Bandana tienen contrato firmado para volver a presentarse juntas en noviembre, lo que las obligará a verse cara a cara.
Consultada sobre cómo imagina ese momento, Lissa respondió con calma: “Ya voy a tener tiempo de verla y de mirarnos a la cara. Que pase lo que deba pasar”.
La cantante también defendió su accionar y explicó que no se arrepiente de haber intervenido: “Yo, por mi parte, hice lo que tenía que hacer. Entiendo que sus más amigas tengan miedo y no hayan hecho lo que tuve que hacer, finalmente, yo”.
Con tono sereno pero firme, Lissa dejó en claro que actuó por convicción y preocupación por la integridad de su compañera, más allá de las consecuencias personales o profesionales.