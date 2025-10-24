La situación alrededor de Lourdes Fernández -conocida como Lowrdez de Bandana- sigue generando impacto en el mundo del espectáculo. Y esta vez, fue Lissa Vera quien rompió el silencio y habló con crudeza sobre el rol que tuvo al querer ayudar a su compañera.

En Sálvese Quien Pueda, Lissa contó que por ayudar a Lowrdez a intentar salir de la relación que mantenía con su expareja, Leandro García Gómez, terminó enfrentándose a él sin buscarlo: “Ahí, yo me gané un enemigo acérrimo, es mi enemigo mortal de alguna manera. No me importa, tampoco me interesa su vida”, aseguró.

Fue entonces que, ante la consulta de la conductora del programa sobre si realmente siente miedo, Lissa no lo negó: “La verdad es que sí. Yo tengo esta fuerza de salir y enfrentarlo, pero también tengo que saber que es alguien que está fuera de sí“, dijo. Y cerró: ”Y tengo que reconocer que puede ser un peligro también para mí”

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASÍ ROMPÍAN LA PUERTA PARA RESCATAR A LOWRDEZ DE BANDANA

La escena fue tan sorpresiva como contundente. En América Noticias mostraron el momento exacto en el que la policía irrumpió a la fuerza para rescatar a Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez de Bandana, tras horas de tensión y preocupación por su estado de salud.

Según relataron en el ciclo, los efectivos actuaron luego de insistir para que la justicia autorizara el allanamiento en la casa del ex de la cantante, Leandro García Gómez, algo que —según remarcaron— “tendría que haber sido al minuto”. La puerta terminó destrozada, pero el operativo fue clave para hallarla y asistirla inmediatamente.

Lo más insólito ocurrió segundos después. Una vez dentro del lugar, los policías encontraron a Lourdes y fue ella misma quien señaló algo que los desconcertó: el placard. Al abrir la puerta, los oficiales descubrieron que, quien estaba escondido entre la ropa, era Leandro.

Foto: Captura (América)

El relato dejó en claro que la intervención policial fue determinante y que los efectivos no solo se limitaron a rescatar a la cantante, sino que también revisaron el espacio hasta dar con el sospechoso, quien fue reducido en el acto.

¡Tremendo!