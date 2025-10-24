En medio del impactante operativo policial que terminó con el rescate de Lowrdez Fernández, la cantante de Bandana, tuvo una comunicación con una productora de América.

“Me desperté con un tsunami de información y están todos locos”, arrancó diciendo Lowrdez, visiblemente alterada. En ese momento, según relataron en el canal, el hombre que la tenía retenida estaba a su lado, lo que explica el tono contenido y la confusión en sus palabras.

El audio de Lowrdez Fernández en medio de su rescate (Foto: captura de América).

La cantante intentó explicar la situación familiar: “Con mi vieja hablé, se viene su cumpleaños, pero no nos llevamos, es una locura lo que está pasando".

También mencionó a Lissa (Vera, su compañera de banda) con quien aseguró no tener contacto desde hacía tres años: “Lissa, que no la veo hace tres años, más o menos, acaba de poner, no sé qué carajo de la justicia y…”.

La productora insistió en saber cómo estaba Lowrdez. “¿Vos estás bien?”, le preguntó.

La respuesta fue tan breve como contundente: “Sí, es un delirio lo que pasó hoy, con esta movida de Lissa que no comprendo. No la veo hace tres años, más. Yo necesito que cierres esta noticia".

EL MENSAJE CLAVE: “TENES QUE IRTE URGENTE”

Lissa Vera reveló que Valeria le envió una captura de pantalla de una conversación privada con Lourdes. En ese chat, Valeria le pedía que saliera urgente del departamento, mientras Lourdes intentaba tranquilizarla y le decía que no se preocupara.

“Valeria también tiene miedo, a ella le dio miedo. Inclusive ayer habló conmigo y me dijo, ‘bueno, ahora estoy también en el radar de este loco’. Por eso también pedí esa orden”, contó Lissa, haciendo referencia a la restricción de acercamiento que solicitaron por temor a represalias de García Gómez.

