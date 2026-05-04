La salud de Mirtha Legrand generó preocupación en los últimos días. La conductora de 99 años debió ausentarse de su clásico programa, La noche de Mirtha (eltrece), luego de que su equipo médico le indicara reposo absoluto por un cuadro de bronquitis.

La noticia de su ausencia encendió las alarmas entre sus seguidores, sobre todo porque, tras cumplir la semana de reposo recomendada, Mirtha no regresó a la televisión por segunda semana consecutiva. El silencio y la falta de novedades alimentaron la incertidumbre y las especulaciones sobre su estado.

Captura de eltrece, La Noche de Mirtha.

En medio de la preocupación, en las últimas horas se conoció una imagen que cambió el ánimo de todos. Débora D’Amato compartió en sus redes sociales una foto de “La Chiqui” en excelente estado, tomada durante el cumpleaños de Elvira Guaraz, la histórica asistente de la diva.

Leé más:

Carlos Rottemberg blanqueó qué fue lo que más afectó a Mirtha Legrand tras enfermarse

MIRTHA LEGRAND REAPARECIÓ EN LAS REDES SOCIALES TRAS LA FUERTE BRONQUITIS QUE LA ALEJÓ DE LA TV

“Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: ¡está mejor que nunca! ¡Alegrón! Retoma la TV la semana próxima”, escribió la panelista de A la Tarde en su cuenta de X.com, llevando alivio a quienes seguían de cerca la evolución de la conductora.

El posteo de Débora D´Amato sobre la salud de Mirtha Legrand (Foto: X.com/ @deboradamato)

La noticia no pasó desapercibida en las redes sociales. Los usuarios reaccionaron con mensajes llenos de cariño, alegría y buenos deseos. Muchos celebraron la mejoría de Mirtha y expresaron su entusiasmo por volver a verla en la pantalla.

Según lo que trascendió, la diva planea regresar a la televisión esta semana, lo que confirma que su recuperación avanza de manera positiva.

Leé más:

Mirtha Legrand rompió el silencio sobre su salud y llevó tranquilidad: “Tendré que hacer reposo y cuidarme”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.