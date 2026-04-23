El reemplazo de Juana Viale a Mirtha Legrand se extenderá otra semana, ya que su nieta volverá a hacer tanto La Noche de Mirtha como Almorzando con Juana, y en Puro Show aclararon cómo está de salud la diva.

“Mirtha está bien. Tiene una bronquitis”, afirmó Nancy Duré.

Luego aclaró: “El médico le dijo que tiene que estar 15 días en reposo. Está con un poquito de tos, pero no es algo grave”.

Foto: Captura (eltrece)

De esta manera, el viernes Mirtha no estará en la grabación de su clásico de los sábados por la noche por eltrece para fortalecer su recuperación.

Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión

Por otra parte, como el domingo será la entrega de los premios Martín Fierro a la moda, la idea de Mirtha es poder llegar con salud suficiente al evento.

“La van a sentar al lado de Susana Giménez y ella tiene muchas ganas de ir”, enfatizó Duré.

A lo cuál, el médico le dijo que “puede ir”, pero que para eso debe ”descansar hasta el domingo”.

Lógico, de estar todo bien, Mirtha Legrand estaría al frente de su cena en eltrece el primer sábado de mayo.