La expansión de Luzu TV hacia la ficción acaba de sumar un nombre inesperado y de enorme peso dentro de la actuación argentina. Y fue justamente Nicolás Occhiato quien anunció a sus seguidores la novedad relacionada con la serie que prepara junto al equipo de Nadie Dice Nada.

Nada menos que Oscar Martínez se incorporará al proyecto que se encuentra en producción y que busca convertirse en uno de los más ambiciosos surgidos del universo digital argentino.

// Con Gastón Pauls: por qué no hay que perderse la temporada 2 de Barrabrava

La repercusión fue inmediata, dado que junta por un lado a una de las figuras más reconocidas del cine y el teatro argentino; y por el otro, a uno de los creadores de contenido y conductores más influyentes del streaming local.

La serie todavía no tiene fecha oficial de estreno, pero se espera que llegue a Disney+ durante 2026 y forme parte de la estrategia de expansión audiovisual de Luzu TV.

De qué trata la nueva serie de ficción de Luzu TV

Aunque los detalles argumentales se mantienen bajo reserva, la producción fue presentada como una comedia dramática centrada en vínculos familiares, situaciones cotidianas y conflictos generacionales.

El gran actor argentino Oscar Martínez será el padre de Nico Occhiato.

El proyecto representa un paso importante para Luzu TV, que hasta ahora había construido su identidad principalmente a través de programas en vivo, entrevistas y contenidos digitales, pero que ahora apuesta por desarrollar una ficción original con actores profesionales y una estructura más cercana a las series tradicionales.

La participación de Occhiato como protagonista aparece además como una de las grandes apuestas del proyecto, ya que implica su desembarco en un formato diferente al que lo convirtió en una de las figuras más populares del streaming argentino.

La incorporación de Oscar Martínez, el gran golpe del proyecto

Sin dudas, el dato que más repercusión generó fue la llegada de Oscar Martínez al elenco.

El actor interpretará al padre del personaje de Occhiato, un rol central dentro de la historia que aportará peso dramático a la trama.

// Daniel Hendler y Jazmín Stuart se lucen en esta comedia de treintañeros que todos recomiendan

Con una trayectoria que incluye títulos como El ciudadano ilustre, Relatos salvajes, Inseparables y Competencia oficial, Martínez es considerado una de las figuras más importantes del cine, el teatro y la televisión argentina de las últimas décadas.

“Estar grabando con él es como jugar con Messi dentro de una cancha, una clase magistral todos los días”, le tiró flores Occhiato al actor.

Graciela Stefani, Nico Occhiato y Oscar Martínez junto en el proyecto de la figura de Luzu TV.

Por eso, su participación fue interpretada también como una señal de la ambición del proyecto y de la intención de Luzu de construir una producción capaz de trascender el público habitual del streaming.

Graciela Stefani, la mamá en la nueva ficción

Pero no solo la incorporación de Martínez fue la noticia, ya que Occhiato también confirmó para su serie en Disney+ que Graciela Stefani interpretará a la madre de su personaje dentro de la historia.

“Otra actriz que admiramos muchísimo, no solo por el talento enorme que tiene sino también porque desde el primer día se sintió parte del grupo, como si estuviera con nosotros hace mucho tiempo”, señaló la cabeza de Luzu.