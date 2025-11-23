Con mayor o menor suerte, el cine nacional encontró la inspiración para adaptar numerosas novelas exitosas, y una de ellas es esta joya que se puede ver en el streaming, y que cuenta con un elenco de lujo con figuras como Oscar Martínez, Joaquín Furriel y Soledad Villamil.

Se trata de Las grietas de Jara, una película argentina-española de 2018, con dirección de Nicolás Gil Lavedra, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro (Las viudas de los jueves, Betibú y Tuya son otros de sus best sellers).

En esta oportunidad, el objetivo de este thriller de 94 minutos de duración no es sumergirse en la profundidad del género policial sino usarlo como disparador para una reflexión sobre la descomposición moral en una sociedad con tendencia a la extorsión, la manipulación y el encubrimiento.

De que trata Las grietas de Jara

Cuando la bella Leonor llega al estudio de arquitectura Borla y Asociados en busca de Nelson Jara, tanto Mario Borla como su socia, Marta Hovart, y Pablo Simó, el arquitecto más antiguo de la constructora, aseguran desconocer ese nombre por completo.

Las grietas de Jara está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro.

Sin embargo, es una mentira grande como una montaña. La verdad comienza a salir a la luz a través de los recuerdos de Simó, quien tres años atrás se encargó de ese caso personalmente a pedido de Marta y bajo la aprobación del propio Borla.

Así, Pablo debería llevar adelante el poco agradable -por calificarlo de alguna manera- trabajo de lidiar con Jara, un indignado propietario del edificio lindante a una obra del estudio, damnificado por una grieta en la pared de su living provocada por un error en la construcción.

El nerviosismo que genera en los tres involucrados la llegada de Leonor y su pregunta “¿Qué pasó con Nelson Jara?” deja al descubierto una arista oscura oculta a primera vista. Y la vida de todos queda llamativamente afectada por este hecho.

En especial, la del protagonista, Simó, quien decide empezar una relación con Leonor para averiguar por qué lo busca y cómo sabe que estuvo ligado a ellos después de tantos años.

La intrigante trama recorre el camino para acercarse a la respuesta de lo sucedido con Jara, y quién es él realmente.

Joaquín Furriel actúa como Pablo Simó, arquitecto en el estudio donde se produce la grieta.

Quién actúan

El elenco de este filme lo encabezan Oscar Martínez es Nelson Jara, propietario de un edificio que sufre una grieta, lo que desencadena el conflicto; Joaquín Furriel actúa como Pablo Simó, arquitecto en el estudio donde se produce la grieta; Soledad Villamil es Marta Horvath, socia en el estudio de arquitectura.

Acompañan Santiago Segura como Mario Borlaura, el jefe del estudio de arquitectura; Laura Novoa como Laura Simó, la esposa de Pablo Simó; Sara Sálamo como Leonor, la joven fotógrafa que llega al estudio buscando a Jara; y Zoe Hochbaum en la piel de Francisca, la hija adolescente de Pablo y Laura Simó.

Dónde ver Las grietas de Jara

El thriller psicológico de coproducción hispano-argentina, entretenido y bien ejecutado de acuerdo a las críticas, se encuentra disponible en plataformas de streaming como Netflix, Prime Video y Disney+.