En las plataformas de streaming hay producciones de todos los géneros, para aquellos paladares exquisitos tanto para quienes desean pasar un rato ameno frente a la pantalla. Pero sin duda lo que suele pese al tiempo siempre resulta un imán para el público es un buen thriller psicológico.

Así, pues, Netflix tiene disponible en su catálogo una serie británica atrapante, elogiada y llena de “me gusta”. Se trata de Detrás de sus ojos (Behind Her Eyes), dirigida por Steve Lightfoot y Erik Richter Strand.

La miniserie de 6 capítulos está inspirada en la novela homónima escrita por la autora británica Sarah Pinborough, publicada en 2017. Fue un éxito de ventas rotundo y es popular por su giro final inesperado.

De qué trata Detrás de sus ojos

La trama refleja la vida de una madre soltera, Louise, cuya estabilidad tambalea cuando comienza una relación prohibida con su jefe, un reconocido psiquiatra. Pero lo llamativo que le suma condimento a la trama es que para su sorpresa, también se empieza a sentir atraída por la esposa de éste, la enigmática Adele.

Louise sufre de terrores nocturnos y se entera de que Adele también los padecía, pero que los logró controlar hace años. Es entonces que para ayudarla a superarlos, Adele le da las instrucciones que escribió en un viejo diario otro amigo llamado Rob, quien también tuvo problemas en el pasado.

Detrás de sus ojos tiene 6 capítulos y un giro final inesperado.

Cuando Louise comienza la lectura se siente más próxima a la solitaria Adele, de quien descubre más sobre su complicado matrimonio y su turbulenta historia personal llena de traumas y pérdidas.

La amistad comienza a forjarse por accidente, lo que lleva a la protagonista a cuestionar sus acciones en medio de mentiras y secretos.

De este modo, cada capítulo revelará situaciones que demostrarán que Louise no sabe todo lo que esconde el matrimonio.

Quiénes actúan

En la Londres prepandémica donde transcurre la historia, estos son los actores, actrices y sus respectivos personajes:

Simona Brown interpreta a Louise, la secretaria de un consultorio de psiquiatras, divorciada y con un hijo. Por su parte, Tom Bateman se pone en la piel del Dr. Ferguson, su jefe y quien comienza un romance con ella. Y Eve Hewson, hija del cantante Bono de U2, es Adele, la esposa misteriosa del médico.

Robert Aramayo se pone en la piel justamente de Rob, un adicto a la heroína, aparentemente muerto, responsable de explicar el método para controlar tu sueño como si estuvieras dirigiendo una película.

La serie está inspirada en la novela homónima escrita por la autora británica Sarah Pinborough.

Qué dijo la crítica sobre la miniserie

Detrás de sus ojos recibió mayoritariamente críticas positivas, por diferentes aspectos. Por ejemplo, la especialista Alison Flood escribió en The Guardian que, “cuando los giros son revelados, la trama se vuelve fantásticamente espeluznante e inesperada”.

En esa línea, estos son los puntos positivos más destacados:

Intriga y misterio. La serie logra atrapar al espectador con su misterio y giros argumentales inesperados.

Thriller psicológico. Explora temas como las relaciones tóxicas, el control, la manipulación y el trauma, generando tensión psicológica.

Final impactante. El desenlace, aunque controvertido, es calificado por algunos como impactante y sorprendente, y se considera un punto fuerte de la serie.

Atmósfera inquietante. La presentación de los sueños y las pesadillas crea una atmósfera de inquietud que funciona bien.