En Prime Video está disponible una serie “subida de tono” que es furor, cuya sinopsis oficial sigue a una mujer que “lo tiene todo: una carrera brillante, un marido que la quiere y a su hijo, Daniel”, pero que su vida empieza a desmoronarse cuando Daniel le presenta a su nueva novia.

“Tras un primer encuentro tenso, Laura empieza a sospechar que Cherry oculta algo. ¿Es una manipuladora o solo son paranoias de Laura? La verdad depende de quién la cuente”, finaliza.

La miniserie en cuestión es de 2025 y tiene tan solo 6 capítulos. Cuenta con los protagónicos de dos mujeres de probada experiencia en Hollywood. Estamos hablando nada más ni nada menos que de La novia (The girlfriend).

¿De qué trata La novia?

La miniserie The Girlfriend llegó a Prime Video con Robin Wright como Laura Sanderson, una galerista exitosa cuya vida parece perfecta: carrera estable, esposo cariñoso y un hijo que adora.

Pero cuando su hijo, Daniel, le presenta a su nueva novia, Cherry Laine (interpretada por Olivia Cooke), algo se desata.

Wright interpreta a Laura, una madre imponente.

Laura comienza a sospechar que Cherry no es quien dice ser. ¿Manipuladora? ¿O la madre que teme perder a su hijo? ¿Se trata de una normalización amenazante o una paranoia real? La serie basa su inquietud en esa dualidad.

El tráiler oficial de The Girlfriend, en Amazon Prime Video.

El ambiente extremo no solo es psicológico: el choque de clases, los secretos del pasado, la rivalidad femenina y el poder que empieza a desprenderse de control son miles de piezas que encajan con violencia y ambigüedad. Cada episodio juega con perspectivas distintas: lo que Laura ve no es exactamente lo que Cherry vive. La verdad se diluye, la desconfianza se vuelve atmósfera.

¿Quiénes actúan?

El reparto central une a Wright como Laura, madre imponente y defensora hasta la obsesión de su hijo, y Cooke como Cherry, la nueva novia que irrumpe en esa vida perfecta.

Laurie Davidson interpreta a Daniel Sanderson, el hijo atrapado entre dos fuerzas femeninas que parecen devorar su mundo. También participan en roles clave Waleed Zuaiter (Howard, el esposo de Laura), Anna Chancellor, Tanya Moodie, Shalom Brune-Franklin, Leo Suter y Francesca Corney, quienes completan ese universo donde el poder, el deseo y el engaño se entrecruzan.

La serie La novia tiene seis episodios y se ve en Prime Video.

La producción se basa en la novela de Michelle Francesy fue desarrollada por Naomi Sheldon y Gabbie Asher. Wright, además de actuar, dirige varios episodios, lo que indica una mirada creativa profunda en la ejecución del tono y la tensión narrativas.

¿Por qué funciona?

The Girlfriend no es un thriller más: encuentra su fuerza en el giro constante de percepciones. Un momento estamos con la madre que teme perderlo todo, y al siguiente con la novia que podría estar preparada para todo.

La recepción no se hizo esperar: 87% de aprobación crítica en el sitio de recopilación de reseñas Rotten Tomatoes, lo que confirma que el juego psicológico convence y es una de las grandes apariciones perfil bajo del año.

Además, Prime Video publicó los seis episodios de golpe, pensados para maratón. Locaciones elegantes, conflictos subterráneos, apuestas de clase y relación… una bomba emocional envuelta en estilo.