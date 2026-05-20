History apuesta fuerte a uno de los eventos televisivos más ambiciosos del año con el estreno de Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks, una mega producción documental de 20 episodios narrada y producida por Tom Hanks. La serie debutará el próximo 25 de mayo en simultáneo para más de 200 territorios y en 40 idiomas, con un lanzamiento global que promete mostrar el conflicto más devastador del siglo XX desde una perspectiva profundamente humana y contemporánea.

El proyecto, que llevó más de diez años de trabajo, se apoya en una enorme cantidad de material restaurado y registros inéditos nunca vistos públicamente. Sin recurrir a recreaciones ficcionadas, la producción reconstruye la guerra a partir de imágenes reales filmadas durante el conflicto, audios históricos recuperados y testimonios de especialistas internacionales. La propuesta busca combinar rigor histórico con una narrativa inmersiva capaz de acercar al espectador a la experiencia cotidiana de quienes atravesaron la guerra.

A lo largo de los episodios, la serie recorrerá algunos de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial, desde la invasión de Polonia en 1939 hasta los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. También abordará acontecimientos clave como la caída de Francia, Dunkerque, Pearl Harbor, Stalingrado, la invasión de Normandía, la Operación Barbarroja y la caída del Tercer Reich, además de profundizar en el Holocausto, la resistencia clandestina, las operaciones de espionaje y la carrera tecnológica que redefinió el siglo XX.

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La figura de Tom Hanks funciona como el gran hilo conductor de la serie. El actor de Saving Private Ryan y productor de Band of Brothers y The Pacific mantiene desde hace décadas una fuerte conexión con las historias vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. “Hay una enorme cantidad de material que nunca vimos. Ahora no solo se cuenta lo que pasó: se muestra”, aseguró Hanks sobre el espíritu del documental, que busca ofrecer nuevas miradas sobre un período ya explorado en numerosas producciones audiovisuales.

Entre los expertos y colaboradores históricos convocados para la serie aparecen reconocidos nombres como Antony Beevor, Simon Sebag Montefiore, Dan Snow, Jon Meacham y Robert Citino, además de especialistas militares, historiadores y analistas políticos que aportan contexto sobre las decisiones estratégicas, el impacto humano del conflicto y el modo en que la guerra transformó definitivamente el orden mundial.

La primera tanda de episodios se emitirá desde el 25 de mayo hasta el inicio de la Copa Mundial de Fútbol, mientras que la segunda parte llegará una vez finalizado el torneo. Entre los primeros capítulos se destacan títulos como “El comienzo”, centrado en la invasión nazi a Polonia; “Blitz”, sobre los bombardeos alemanes sobre Gran Bretaña; “Pearl Harbor” y “Guadalcanal”, que reconstruyen el ingreso de Estados Unidos a la guerra y la brutal campaña en el Pacífico. Con una combinación de imágenes impactantes, testimonios y reconstrucción histórica, Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks apunta a convertirse en una de las producciones documentales más importantes de los últimos años.

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