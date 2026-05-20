Spider-Noir ya tiene su primer gran adelanto oficial y promete convertirse en una de las apuestas más originales del universo de superhéroes. La nueva serie protagonizada por Nicolas Cage debutará mundialmente el próximo 27 de mayo de 2026 a través de Prime Video en más de 240 países y territorios, y llegará con una propuesta visual muy particular: podrá verse tanto en color como en un “auténtico blanco y negro”, para que cada espectador elija cómo disfrutarla.

La ficción está basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir y se ambienta en una sombría Nueva York de los años ‘30. Allí, Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly, un investigador privado marcado por una tragedia personal que intenta sobrevivir en una ciudad atravesada por el crimen y la corrupción. Sin embargo, su pasado vuelve a perseguirlo mientras debe asumir el rol del único superhéroe que protege las calles neoyorquinas.

Póster de Spider-Noir (Foto: gentileza Prime Video)

El proyecto también marca el primer papel protagónico televisivo de Cage, quien ya había tenido una conexión previa con el personaje al prestarle su voz en la exitosa película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse. En esta oportunidad, el actor se pone físicamente en la piel de Spider-Noir en una producción que mezcla el cine negro clásico con la estética de los cómics y el ADN de Marvel.

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El elenco de la serie reúne además a importantes figuras de Hollywood y la televisión. Entre ellos aparecen Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston y Brendan Gleeson, además de una extensa lista de estrellas invitadas que incluye a Lukas Haas, Cameron Britton, Michael Kostroff y Amanda Schull, entre otros nombres reconocidos.

Detrás de cámaras también hay un equipo de peso. La dirección de los dos primeros episodios quedó en manos de Harry Bradbeer, ganador del Emmy por trabajos como Fleabag y Killing Eve. Los showrunners son Oren Uziel y Steve Lightfoot, mientras que la producción ejecutiva reúne a Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, responsables del fenómeno cinematográfico Spider-Verse.

Con su tono oscuro, estética retro y una experiencia visual poco habitual para una serie de superhéroes, Spider-Noir apunta a diferenciarse del resto de las producciones de Marvel. El nuevo tráiler ya despertó entusiasmo entre los fanáticos por su atmósfera detectivesca, sus escenas de acción y la transformación de Nicolas Cage en una versión mucho más adulta y melancólica del universo arácnido.

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