Los Premios Martín Fierro volvieron a encender la polémica y a horas de la ceremonia, Marcela Baños lanzó durísimas críticas contra APTRA en Intrusos. La conductora estalló después de que La Peña de Morfi se quedara con el galardón a mejor programa musical, dejando fuera a Pasión de Sábado.

La bronca de Baños, que conduce Pasión desde hace dos décadas, se sumó a la de Georgina Barbarossa, que también se mostró molesta por no haber sido elegida como Mejor conductora en la “terna” de siete que ganó Wanda Nara.

Marcela Baños y Wanda Nara (Fotos: capturas América TV y Telefe)

“Yo también tengo 27 años en la conducción. Ahí es donde uno dice ‘Wanda te hace un programa de dos horas todos los días con copete’. Entonces yo me tengo que poner a pensar qué nunca voy a tener la oportunidad de nada porque hago un programa de fin de semana, 8 horas seguidas en vivo con tribuna y 25 bandas”, lanzó, visiblemente indignada.

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“Nunca lo dije: todos deberían pasar una vez por Pasión para ver lo que es hacerlo, de verdad es muy difícil. Entonces cuando yo veo esto digo: qué injusto que es, de verdad. Siempre me voy enculada de los Martín Fierro por esto. Pasión tiene 37 años, ¿no se merece el de oro? De verdad se los digo”, agregó, con lágrimas en los ojos de la emoción.

“¿No lo merecemos? ¿Nunca nada? ¿Siempre en el fondo del tacho? No sé si es un tema de APTRA o Telefe pero siempre pasa lo mismo con los mismos, eso es lo que yo veo en los Martín Fierro y por eso siempre me voy del or… porque me da bronca porque realmente queremos ganarlo y sentimos que lo merecemos”, remató Baños, ante la mirada atenta de sus compañeros.

Marcela Baños (Foto: captura América TV)

La conductora también cuestionó el criterio de los premios. “Con todo el respeto del mundo: Lizy te banco, pero en el premio a la música terminan hablando de temas que no tienen nada que ver. Estás premiando un programa musical y no se habló de música. Me quedo con un sabor siempre amargo”.

“La entiendo a Georgina, yo también tengo 27 años de vivo, a mí no me van a decir lo que es la televisión. Soy una mina que entré por un casting, me siento solita y no tengo todo el padrinazgo ni nadie que habla por mí. No valoran nada”, cerró, visiblemente furiosa.

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