Este lunes, Wanda Nara sorprendió a los televidentes de la entrega de los Premios Martín Fierro con un vestido que generó todo tipo de comentarios en los programas de TV y streaming, y en uno de ellos apareció un diseñador que asegura que la mediática le debe un atuendo desde hace meses.

Se trata de Nacho, que viste a muchas famosas en su atelier, quien que contó que, en que en la previa a su viaje a Italia de marzo del 2025 para litigar su divorcio con Icardi, la mediática conductora de MasterChef le pidió un modelo exclusivo con la promesa de hacerlo famoso en sus redes.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

“Se llevó un vestido a Italia con promesas de fotos en un programa de televisión donde ella era la conductora”, reveló Nacho, que les contó a Gonzalo Sorbo y Sofía Macaggi en Solo Magazine Stream, y agregó que nunca se lo devolvió.

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Nacho contó que Wanda no solo no le publicó la foto en sus redes y no lo mencionó en MasterChef, sino que cuando le envió un mensaje para recordárselo, ella no le contestó y lo ignoró por meses.

La comunicación se retomó cuando Wanda necesitó de sus servicios nuevamente y envió a Kennys Palacios a verlo, evitando ir personalmente. “Vino descaradamente para que la vista para la final de MasterChef. ¿Qué le dije? Que no porque ya eran dos vestidos”, cerró el diseñador.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Pero no se quedó ahí el diseñador, que acusó a una conocidísima cantante de apropiarse de otro de sus diseños sin siquiera hacerle una mención. “Creo que lo usó para hacer el videoclip de Fresa”, cerró, dando una pista importantísima sobre la identidad de Tini Stoessel.

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