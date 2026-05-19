La alfombra roja de los Premios Martín Fierro no solo fue escenario de looks deslumbrantes y reencuentros inesperados. También tuvo su momento de tensión involuntaria protagonizado por Gimena Accardi.

La reconocida actriz argentina, una de las figuras más esperadas de la noche, vivió un incidente desafortunado mientras posaba para las cámaras: alguien le pisó el vestido en plena sesión de fotos.

EL MOMENTO FUE CAPTADO EN VIDEO Y RÁPIDAMENTE SE VIRALIZÓ.

Crédito: Instagram

En las imágenes se puede ver la reacción de sorpresa de la artista al sentir el fuerte tirón en su prenda de alta costura, aunque la situación no pasó a mayores gracias a la velocidad con la que se resolvió el imprevisto.

EL GRAN TRIUNFO DE GIMENA ACCARDI EN LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO 2026

Tras el susto inicial, la actriz vivió una noche consagratoria al llevarse el premio a Mejor Actriz por su trabajo en La voz ausente, la miniserie de eltrece que lideró la gala como la producción más nominada.

Al subir al escenario, la emoción se apoderó de la artista, quien agradeció profundamente a sus compañeros de elenco y celebró el gran presente de la ficción nacional.