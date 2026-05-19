Sol Pérez defendió a Wanda Nara en medio de la polémica que se generó tras quedarse con el Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina.

El triunfo de la conductora despertó un fuerte revuelo en el ambiente televisivo debido a que muchos consideraban injusto que ganara un formato grabado por sobre figuras históricas que lideran ciclos en vivo.

Sin embargo, Sol Pérez no se quedó callada y sentó una postura súper tajante sobre esta polémica.

LA DEFENSA DE SOL PÉREZ A WANDA NARA

En un móvil con Desayuno Americano, la modelo fue consultada sobre si le parecía un resultado justo y su respuesta fue letal para desactivar los cuestionamientos de sus colegas.

“Yo creo que siempre se arma polémica, viste, por los ganadores. El tema es que se hubiesen quejado cuando la ternaron y listo, porque como era parte de la terna podía ganar, se sabía”, sentenció de manera contundente.

EL IMPARABLE ESTILO DE WANDA NARA

Sol Pérez destacó que el carisma y el magnetismo que tiene la conductora del certamen culinario son virtudes indiscutibles que justifican el reconocimiento de APTRA.

“Te guste o no, la gente la sigue, la ve. Entonces no me parece mal”, concluyó de manera , dejando en claro que el fenómeno que genera Wanda en la audiencia es una realidad innegable.