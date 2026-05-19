La emoción de Nora Colosimo después de que Wanda Nara ganara el Martín Fierro 2026 como conductora no pasó desapercibida.

La mamá de la conductora acompañó a su hija en una de las noches más importantes de su carrera y destacó el fuerte mensaje que dio en su discurso, en medio de su delicado presente personal.

Luego de la premiación, Nora habló en exclusiva y se mostró orgullosa por el reconocimiento que recibió Wanda.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

“Es muy fuerte y es un lindo mensaje para muchas mujeres porque seguramente hay más casos. Solo que Wanda es una persona pública, famosa, pero debe haber más mujeres en la situación de ella y no hay que perder nunca las esperanzas”, expresó.

" Wanda es una persona pública, famosa, pero debe haber más mujeres en la situación de ella y no hay que perder nunca las esperanzas". Nora Colosimo.

Las palabras de Nora hicieron referencia al discurso que dio la conductora al recibir el premio, donde emocionó a todos al hablar de resiliencia, exposición mediática y fortaleza personal.

Además, la mamá de Wanda contó cómo vivió la ceremonia junto a sus nietas y reveló que fue la propia mediática quien le pidió que estuviera presente en la gala. “Me pidió: ‘Mamá, quiero que estés conmigo’ y acá estoy, la acompañé”, dijo con emoción.

Consultada sobre el presente emocional de su hija, Nora fue contundente y dejó una frase que rápidamente llamó la atención: “Sí, es una chica feliz”.

Video: Ciudad Magazine

La emoción de Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro

La consagración de Wanda Nara fue uno de los momentos más comentados de la noche. Su discurso generó repercusión inmediata en redes sociales y abrió debate entre sus seguidores por las referencias a su situación personal y familiar.

Con Nora Colosimo acompañándola de cerca y el apoyo de sus hijos en la ceremonia, Wanda mostró su costado más sensible en una gala que terminó convirtiéndose en uno de los grandes momentos de los Martín Fierro 2026.