La entrega de los Premios Martín Fierro 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Ian Lucas subió al escenario para recibir el premio a Revelación.

Sin embargo, mientras el influencer daba su discurso de agradecimiento, todas las miradas se posaron sobre Eva Anderson y su inesperada reacción desde otra de las mesas del salón.

Mientras el joven celebraba el reconocimiento frente a colegas y figuras del espectáculo, las cámaras enfocaron a Eva Anderson, quien se encontraba sentada lejos de la mesa de MasterChef, por pedido del propio Ian Lucas ya que no quería compartir mesa con ella durante la ceremonia según trascendió.

Ian Lucas recibió su premio a Revelación en los Martín Fierro 2026 (Foto: Telefé).

Lo que más llamó la atención fue la actitud de Eva al momento del premio: con una expresión seria y uno de sus brazos siendo apoyo de su mentón, la modelo evitó mostrar entusiasmo mientras su ex celebraba sobre el escenario.

El gesto de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas recibía su premio a Revelación en los Martín Fierro 2026 (Foto: Telefé).

EL PASADO ENTRE IAN LUCAS Y EVA ANDERSON, EXCOMPAÑEROS DE MASTERCHEF Y ALGO MÁS

Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, desde hace meses circulaban rumores sobre un romance que habría terminado en malos términos. Personas cercanas al entorno aseguran que Ian Lucas quedó muy dolido tras la separación y que el distanciamiento entre ambos fue total.

Por eso, la escena durante los Martín Fierro generó todo tipo de comentarios y muchos interpretaron la reacción de Eva Anderson como una señal de la tensión que todavía existiría entre ellos.

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