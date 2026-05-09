Evangelina Anderson mostró una imagen familiar que dejó a todos impactados: una foto junto a su hermana Celeste.

En la postal, ambas posan relajadas y sonrientes, pero lo que realmente llamó la atención fue el asombroso parecido físico. Con rasgos muy similares —ojos, facciones delicadas y sonrisas casi idénticas—, muchos usuarios coincidieron en que podrían pasar tranquilamente por gemelas.

REACCIÓN EN REDES: “PARECEN GEMELAS”

Como era de esperarse, la publicación no tardó en viralizarse. Los comentarios se multiplicaron rápidamente con frases como: “Son iguales”, “¿Por qué nunca dijiste que eran gemelas?” y “Es impresionante el parecido”.

El increíble parecido entre Evangelina Anderson y su hermana que sorprendió en redes. CRÉDITO: Instagram

Si bien Evangelina Anderson suele compartir contenido de su día a día, especialmente vinculado a sus hijos y su trabajo, no es tan habitual verla mostrar momentos con su familia de origen. Por eso, esta imagen tomó aún más relevancia.