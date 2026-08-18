La relación entre Lali Espósito y Marcelo Polino parece estar definitivamente quebrada. Quien alguna vez se definió como “el padrino del club de fans de Lali” ahora mantiene una postura muy crítica hacia la artista y volvió a apuntar contra ella por su supuesta actitud con él y con Moria Casán.

En medio de la promoción de la serie sobre la vida de Moria, Polino cuestionó a Lali por no haberse reunido con él y otros amigos de la diva durante la grabación del final.

La cantante no dejó pasar sus declaraciones y le respondió con munición pesada: “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear”, sostuvo Lali, en un mensaje que le envió a Ángel de Brito y que el conductor leyó al aire en LAM.

Foto: Instagram (@lali)

Y enumeró algunos de los elementos que, según ella, permitirían comprobar su versión: “Como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice. Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”, lanzó.

Lali volvió a remarcar que la versión difundida por Polino es falsa y apuntó contra los motivos que, según ella, estarían detrás de sus críticas: “Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”, disparó la cantante.

Foto: Instagram (@marcelopolino)

Además, hizo una referencia política al vínculo de Polino con Fátima Florez, cercana al presidente Javier Milei: “‘Ladri Depósito’ lo confundió, qué va a ser. No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece”, deslizó Lali.

“Igual, me chup... un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”, cerró, tajante.

Lali Espósito: “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear”.

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LA REACCIÓN DE LALI ESPÓSITO TRAS LA POLÉMICA POR EL FALTAZO A LA PRESENTACIÓN DE LA SERIE DE MORIA CASÁN

La ausencia de Lali Espósito en la presentación oficial de Moria, la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán, no pasó inadvertida. El faltazo de la cantante generó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas, al punto de que la propia diva tuvo que salir a hablar sobre el tema y aclarar cómo es actualmente su vínculo con Lali.

Ahora, Lali decidió reaccionar públicamente, aunque sin hacer referencia directa a la polémica. La artista aprovechó un momento de uno de sus shows para compartir un mensaje en sobre el estreno de la ficción y expresar su admiración por La One.

En una historia que publicó en sus redes sociales, Lali escribió sobre una imagen suya durante una presentación: “¡¿Quiénes son?!”. Y, debajo, agregó un mensaje que rápidamente llamó la atención: “Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración, adoración es total”, acompañado por un corazón blanco.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lali)

La publicación llegó justo después de que su ausencia en el evento de presentación de la serie quedara en el centro de las miradas. Rodeada de figuras del espectáculo, Moria encabezó la avant premiere de la producción que recorre diferentes etapas de su vida y carrera, pero hubo dos faltazos que llamaron especialmente la atención: los de Lali y Susana Giménez.

Frente a las versiones de una supuesta pelea, Moria decidió bajar el tono de la polémica y aseguró que no existe ningún conflicto personal con Lali: “Está todo bien”, había dicho desdramatizando el tema.

Así, en medio de las distintas versiones que surgieron, la artista pareció elegir una respuesta a su estilo: sin entrar en la polémica, pero dejando un contundente mensaje de cariño y admiración hacia La One.