El programa de Susana Giménez en Telefé fue escenario de uno de los cruces más recordados de la televisión, cuando Moria Casán la enfrentó en vivo y puso en duda su sinceridad sobre los regalos recibidos de hombres. La escena, que volvió a ser emitida en Puro Show en el marco del estreno de su serie, mostró la química y la picardía entre dos de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino.

Todo comenzó cuando Susana le recordó en el vivo un caso de prostitución: “Vos saliste a hablar en lo de Rial y dijiste que vos también lo habías hecho una vez”, y Moria le contestó: “Pero claro”. “¿Cómo claro?, a mí no me lo habías contado nunca", le reclamó Susana en ese momento.

El encuentro épico de Susana Gímenez y Moria Casán en Telefé que dio que hablar (Foto: captura de eltrece).

La charla subió de tono cuando Moria, fiel a su estilo, lanzó: “Bueno, pero Su, escuchame una cosa, vos, Susana Giménez, mujer estupenda de Barrio Parque, casada con varios garcas. No me vas a decir que nunca un señor te ofreció un regalo y que vos no lo aceptaste”.

El encuentro épico de Susana Gímenez y Moria Casán en Telefé que dio que hablar (Foto: captura de eltrece).

Susana, entre risas e idas y vueltas pícaros, interrumpió: “Ojo con lo que vas a decir, es una loca de mier... ¿estas loca?, no me ofreció… sí me han ofrecido, pero no lo acepté”. Pero Moria insistió, entre risas: “¿Qué no vas a aceptar vos? Con el billete que tenés, tenes que ser ministra de economía vos, ¿cómo haces para tener tanta plata?“.

El encuentro épico de Susana Gímenez y Moria Casán en Telefé que dio que hablar (Foto: captura de eltrece).

El intercambio siguió con bromas sobre la fortuna de Susana y su habilidad para los negocios. “¿Estas loca? Laburo todo el día nena”, le contestó Susana mientras tomaba agua y Moria retrucó: “Y yo igual y nada que ver. Propongo como Ministra de Economía a la señora Susana Giménez... por favor, yo no puedo creer que esta mujer sea la Oprah Winfrey argentina, bajábamos la escalera juntas, yo soy la homeless del espectáculo”.

EL CIERRE DEL MOMENTO VIRAL: HUMOR Y COMPLICIDAD ENTRE SUSANA GIMÉNEZ Y MORIA CASÁN

En la escena inolvidable en el living de Susana, la conductora negó rotundamente haber aceptado algun “regalo” de algun hombre: “Oíme, te juro por Dios que nunca acepté”.

“Mirá lo que tengo que hacer para seguir en esta vida, venir vestida de forro”, siguó Moria picantísima Susana, lejos de enojarse, le respondió: “Te queda brutal. Te queda brutal”.

El encuentro épico de Susana Gímenez y Moria Casán en Telefé que dio que hablar (Foto: captura de eltrece).

El cruce, cargado de ironía y humor, se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la televisión argentina, mostrando la química única entre dos leyendas del espectáculo.

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